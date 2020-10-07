Coronavirus en Cafayate : se disparan los contagios, este miércoles confirmaron 7 casos

Destacadas07.10.2020 - 20:16

Preocupante crecimiento

Coronavirus en Cafayate : se disparan los contagios, este miércoles confirmaron 7 casos

Por indio el día octubre 7, 2020

Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

En el reporte de COVID-19 de este miercoles las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron siete nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 72.

Recordemos que hasta el momento se han reportado 3 muertes por COVID en Cafayate.

Fecha: 07/10/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 5 153
Cachi 0 34
Cafayate 7 72
Capital 155 7406
Cerrillos 17 568
Chicoana 8 141
Gral. Güemes 12 852
Gral. San Martín 21 1627
Guachipas 1 19
Iruya 0 63
La Caldera 11 174
La Candelaria 0 10
La Poma 0 0
La Viña 8 84
Los Andes 1 157
Metán 6 166
Molinos 0 14
Orán 30 1948
Rivadavia 0 122
Rosario de la Frontera 1 55
Rosario de Lerma 12 447
San Carlos 0 11
Santa Victoria 0 16
TOTAL 295 14139

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 07/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 5 153
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 1 27
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 1
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 13
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 1
JOAQUIN V. GONZALEZ 3 59
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 1 44
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 3
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 34
CACHI 0 27
PAYOGASTA 0 7
DEPARTAMENTO CAFAYATE 7 72
CAFAYATE 7 72
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 155 7406
ATOCHA 1 15
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 150 7084
VILLA SAN LORENZO 4 303
DEPARTAMENTO CERRILLOS 17 568
CERRILLOS 12 430
LA ISLA 0 2
LA MERCED 5 123
SAN AGUSTIN 0 13
DEPARTAMENTO CHICOANA 8 141
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 1 53
EL CARRIL 7 87
EL MOLLAR 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 12 852
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 4 152
COBOS 0 2
EL BORDO 1 87
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 7 607
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 21 1627
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 3 171
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 1 145
GENERAL BALLIVIAN 0 10
GENERAL MOSCONI 0 128
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 13 275
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 4 861
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 19
GUACHIPAS 1 19
DEPARTAMENTO IRUYA 0 63
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 52
ISLA DE CAÑAS 0 9
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 11 174
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 1 40
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 10 133
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 10
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 9
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 0 0
DEPARTAMENTO LA VIÑA 8 84
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 7 70
LA VIÑA 1 11
TALAPAMPA 0 3
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 157
OLACAPATO 0 2
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 136
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 4
TOLAR GRANDE 0 15
DEPARTAMENTO METÁN 6 166
EL GALPON 0 20
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 2
METAN VIEJO 0 3
RIO PIEDRAS 0 6
SAN JOSE DE METAN 6 134
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 14
MOLINOS 0 9
SECLANTAS 0 5
DEPARTAMENTO ORÁN 30 1948
AGUAS BLANCAS 0 34
COLONIA SANTA ROSA 2 225
EL TABACAL 0 10
HIPOLITO YRIGOYEN 0 61
PICHANAL 1 83
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 27 1509
URUNDEL 0 26
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 122
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 55
LA UNION 0 4
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 6
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 46
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 55
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 0
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 12 447
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 4 224
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 47
ROSARIO DE LERMA 8 174
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 11
ANGASTACO 0 10
ANIMANA 0 1
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 16
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 6
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 1
TOTALES 295 14139

 

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