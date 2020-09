Jimena Dip, la reina provincial de los estudiantes 2019, contrajo COVID-19

Apolinario Saravia

Es de Apolinario Saravia y dijo que no sabe como se contagió.

tiene 18 años y fue elegida reina provincial de los estudiantes en 2019. Es del municipio de Apolinario Saravia.

“No sé bien dónde me contagié. Tenemos un negocio familiar, un drugstore donde yo trabajo. El jueves de la semana pasada empecé a sentir un gran malestar en el cuerpo, y un resfrío que me tiró a la cama. Pensamos que podía ser una gripe o también COVID. Entonces mi mamá llamó a la epidemióloga del pueblo que trabaja en el COE municipal y ella me vino a ver a mi casa el viernes”, contó Jimena.

Agregó: “Yo estaba muy dolorida, sin aliento para levantarme, tenía mucha mucosidad y tan tapada la nariz que no podía respirar. Había perdido el gusto y el olfato. La doctora me vio y me aisló en un cuarto de mi casa, y le dio instrucciones a mi familia sobre cómo atenderme. Me empezaron a dejar los alimentos en la puerta del cuarto y ni los podía ver; al usar el baño, yo misma lo tengo que desinfectar para no contagiar a nadie”.

Jimena contó que “Los resultados del hisopado me los dieron hoy (por ayer). El martes me hicieron el hisopado en forma particular a mí y a mi mamá porque se sentía mal desde el sábado y las dos salimos positivo. Ella tiene 54 años y problemas en los bonquios de base”.

Hasta ahora, Apolinario Saravia tiene 12 casos positivos en total y fallecieron dos personas. Jimena quiso despedirse con este mensaje: “Con la COVID, a pesar de tener 18 años, la pasé bastante mal los primeros días. Por eso necesito decirles a todos los adolescentes y jóvenes que se cuiden, que es difícil quedarse en la casa, es aburrido, pero la responsabilidad en este momento tiene que ser más importante que el aburrimiento. Hay muchas formas de pasar el tiempo cuidándonos y cuidando a los demás. Yo me contagié trabajando en el negocio de la familia y mi mamá también, es muy duro ver a mi mamá tirada en la cama sin poder levantarse. Necesito pedirles a todos los pacientes recuperados de coronavirus que donen plasma, es una meta que yo misma me propuse para cuando me recupere” dijo, según publicó El Tribuno..

El plasma resulta ser un tratamiento que muchos enfermos recuperados han ponderado como “efectivo”. Y además, el plasma de cada donante ayuda a tres personas.

Jimena dijo que quiere que todos sepan que la COVID-19 también les duele en el cuerpo a los jóvenes, incluso los deja sin aliento.