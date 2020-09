El aislamiento de la nueva fase 1 en Salta será de 14 días

Mensaje de Sáenz

Así lo anunció el gobernador Gustavo Sáenz durante un mensaje que dirigió en tono dramático al referirse a la etapa que inicia este lunes.

Durante el mensaje el mandatario salteño hizo un reconocimiento y agradecimiento al personal de salud de quienes dijo que “están agotados”, lo mismo hizo con los policías.

Por otra parte, afirmó que instruyó al ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, para que se junte esta semana con los empresarios para trabajar en algunas soluciones a la crisis, como créditos o beneficios impositivos. “Sabemos que la están pasando mal”.

Apenas arrancó su mensaje, el mandatario recordó que recibió un sistema de salud en estado crítico.

“En nueve meses no podemos hacer magia ni milagros. Sabíamos que esta maldita pandemia iba a llegar y está golpeando fuerte. Hay mucha gente que no la está pasando bien. Es un virus que lamentablemente no encuentra la vacuna en el mundo. Los sistemas de salud del primer mundo colapsaron. Salta es pobre, nunca les mentí, mostré realidades dolorosas y tristes.»

Las frases más destacadas del mensaje de Sáenz

“He recibido amenazas, de todo tipo. Lamentablemente, detrás un teléfono privado o en las redes sociales se esconden los miserables, los que no dan la cara”

“Quedó un sistema precario. En nueve meses no podemos hacer magia ni milagros”

“Los comercios no tienen la culpa ni los gastronómicos ni los gimnasios. Es momento de buscar soluciones”.

“Lamentablemente hay que disminuir la circulación, evitar el transporte público. Hoy la medida es quedarse en la casa.

Las medidas

-Los departamentos San Martín, Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera, Orán y Capital, se encuentran en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

-El resto de los departamentos continuarán con el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO).

-Departamentos en ASPO:

– Los comercios y la gastronomía sólo podrán realizar envíos a domicilio.

– Los bancos no atenderán de manera presencial.

– Podrán circular aquellas personas que cumplan actividades esenciales solamente con permiso de circulación.

En toda la provincia

-Sigue la limitación a la circulación de personas entre las 00 y 06 horas, excepto esenciales.

-Reuniones familiares, sociales y turismo interno, permanecen suspendidos.

-Comercios de cercanía (drugstores, kioscos, y despensas) pueden funcionar hasta las 22 hs.

✅ La Administración Pública Provincial continuará trabajando con la concurrencia mínima del personal, y se procura el teletrabajo.

Prohiciones nacionales:

– Departamentos en ASPO: Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos.

Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.

– Departamentos en DISPO: Realización de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a diez (10) personas; y deporte donde participen más de diez (10) personas. Cines, teatros, clubes, centros culturales.