El Concejal Laxi de Animaná sostiene que no pidió ni percibió el IFE

Aclaración

Mientras crece el escándalo en toda la provincia y los casos ya involucran también a funcionarios municipales de toda índole el edil animanisto dijo que “la acusación a mi persona es falsa”.

El cobro o solicitud del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) es un verdadero vendaval político que abarca a toda la provincia.

Lo que comenzó con una investigación periodística que involucraba a cerca de 50 concejales, un intendente y un diputado terminó por extenderse a los ejecutivos municipales de toda la provincia donde funcionarios de diferentes categorías quedaron marcados por solicitar o cobrar el IFE.

Dentro del primer listado que se conoció, figuraba el nombre del concejal por el municipio de Animaná, Ezequiel Laxi, como beneficiario del IFE. Tras la explosión del escándalo el edil animanisto dijo «Quiero aclarar a toda la comunidad de mi pueblo que esta información que está circulando es falsa. Desde el año 2015 que trabajo en el municipio y estaba como contratado, luego participé de las últimas elecciones siendo electo concejal por mi pueblo» expresó, según publicó DVC Noticias. Siguiendo con su declaración el legislador municipal añadió: «Están los comprobantes de que nunca percibí este beneficio, en la base de datos esta detallado que no he cobrado ni cobro por el Ingreso Familiar ni mucho menos la AUH (Asignación Universal por Hijo). En enero actualice todos mis datos en ANSES y están las pruebas que desde el Mes 3 no he recibido ningún tipo de pago con respecto a este beneficio, al igual que tampoco cuento con ingreso por Asignación Universal» manifestó.

Según información a la que tuvo acceso radiocafayate.com, Laxi pidió al Anses documentación que acredite que no percibe ni solicitó el IFE y una vez obtenida la documentación la haría pública.