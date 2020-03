Cafayate: Los análisis de la turista finlandesa dieron negativo para virus respiratorios comunes

Sospecha de coronavirus

Así lo informó el Gerente del Hospital de Cafayate a través de un video que se difundió por redes sociales.

El médico informó que ahora se esperará los resultados del Instituto Malbrán de la Capital Federal para saber si se trata de coronavirus

Mientras tanto la turista finlandesa de 50 años permanecerá aislada en el hospital de Cafayate cumpliendo con el protocolo que se estableció.

La mujer llegó a Cafayate junto a otras cuatro personas. Un argentino que vive en Finlandia también quedó en aislamiento en el hospital local y los otros tres, también argentinos, fueron autorizados a regresar a la ciudad de Salta al detectarse que no presentaban síntomas pero serán monitoreados durante el periodo que marca el protocolo.

En cuanto al personal del hotel en el que se hospedó la turista que tuvo contacto ocasional con ella fue instruido para extremar las medidas de prevención como las normas de higiene que impone el caso y de intentar evitar la participación en eventos sociales. Ante la aparición de posibles síntomas deberán informar a las autoridades sanitarias inmediatamente.

Llamó la atención en la conferencia de prensa el Doctor Carlos Vargas no informara los motivos por lo que no se determinó una cuarentena en sus domicilios de 14 días para el personal del hotel como sí ocurrió con las personas que tuvieron contacto con la turista francesa que fue trasladad de Cachi a Salta, caso en el que se dispuso cuarentena para los familiares de la turista y los dos guías que viajaron con ella. Radiocafayate.com intentó comunicarse con el Gerente del Hospital para consultar sobre este y otras temas pero dijeron que no podía atender el requerimiento en ese momento y que se pondría en contacto con este medio, pero eso no ocurrió.

El caso

La mujer llegó el lunes, luego de hacer escala por New York, y el jueves comenzó a sentirse mal. Permanece aislada.

El jueves pasado a las 19.45 el hospital recibió un llamado alertando de una mujer que estaba hospedada en un hotel de Cafayate detallando que tenía problemas para respirar, fiebre y un nexo epidemiológico.

Personal, del hospital local recurrió a ver a la mujer de 50 años que había llegado el lunes 9 de marzo a nuestra ciudad y tres días después comenzó a sentirse mal. Antes de llegar a nuestro país había visitado New York.

Tras determinar que se trataba de un caso sospechoso consultaron con la Ministra de Salud de Salta y determinaron que la turista debía ser aislada en el hospital local.