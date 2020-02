Se quemó la bomba del balneario y se dificulta el llenado de la pileta

Más dificultades

Según la información extraoficial ocurrió durante la tormenta del domingo pasado por lo que la reapertura se posterga.

A pesar del gran hermetismo con que el municipio manejó la información, finalmente se conoció que la bomba y tableros que abastecen de agua al balneario municipal se quemaron durante la tormenta del domingo en horas de la noche y que debido al alto costo que tiene el reemplazo de los elementos dañados la fecha de reapertura del lugar tiene fecha incierta.

Lo llamativo de la situación es que tanto el Secretario de Relaciones Institucionales, Gilberto Sánchez, como la secretaria de gobierno, Mabel Quipildor, en sendas entrevistas periodísticas este lunes ponderaron la rapidez con que se realizaron los trabajos para dejar en condiciones el balneario y omitieron anunciar lo ocurrido horas antes.

Y es que antes las constantes críticas de la población por la exorbitante suma de dinero en maquinarias y personal que el municipio destinó para recuperar el predio en tiempo récord y la negativa del ejecutivo municipal a dar a conocer a cuánto asciende la inversión, esta situación viene a dar un duro golpe al clima festivo por la rehabilitación del balneario.

Una importante cantidad de dinero para reponer los equipos

Según pudo saber radiocafayate.com la suma de dinero necesaria para la compra he instalación de los equipos dañados asciende a más de $500.000 que todavía no se sabe quien aportará, ya que mientras el Consorcio de Agua, propietaria del pozo, gestiona ante Edesa que la empresa de energía se haga cargo de las consecuencias y el intendente Almeda se encuentra en Buenos Aires no se sabe si el municipio aportará alguna solución al percance.

Pero en el mejor de los casos, aunque se compraran los equipos dañados rápidamente, el cambio de los mismos no es de un día para el otro y el municipio cuenta con un tiempo acotado antes de la Serenata y para aprovechar lo que queda de la temporada y recuperar la millonaria inversión.