Desbordó el río Chuscha y provocó diversos daños, hubo evacuados

Diversos daños

El caudal y la fuerza del agua rompieron la margen ingresando diferentes partes de la ciudad. La situación obligó a cortar la circulación sobre la ruta 40. También el caudal superó el límite del puente del Río Chuscha..

El arrastre de la cooriente llevó proiedas de gran atamaño hasta el puente taponandolo, lo que provocó el agua subiera por encima del niverl del puente ñllevandose las baranadas y rompiendo parte del cemento del mismo.

Esto último provoco además que el agua desbordara hacia la Banda de Abajo y la Calle Salta. La fuerza del agua se llevó parte del alambrado del Balneario municipal.

El desborde del río Chuscha afectó los barrios Salta, Banda de Arriba y de Abajo, calle San Lorenzo, avenida Costanera y calle intendente Briacheri, aunque no se descarta que haya más zonas complicadas.

Las primeras informaciones a las que tuvo acceso Raadiocafayate.com hablan de 200 personas damnificadas y 36 evacuados.

La lluvia llegó de manera imprevista tras una jornada de agobiante calor. La lluvia fue intensa en los cerros de la zona oeste lo que provocó una fuerte crecida del río.

Las RN 40 fue habilitada nuevamente cerca de las 03:30 de la madrugada.

Ya se trasladaron máquinas de Vialidad Provincial y Recursos Hídricos y Vialidad Nacional dispuso sus maquinarias para trabajar.

Existen intensos trabajos por parte de Bomberos Voluntarios de Cafayate y personal policial que trabajan asistiendo en las emergencias y prestando la ayuda necesaria a los más afectados.

Un equipo de evaluación de daños de Defensa Civil llegó anoche mismo a Cafayate. En tanto la Policía realiza relevamiento de damnificados en los sectores afectados. Ya fueron asistidas varias familias que sufrieron afectación en sus domicilios.

Por su parte, el equipo de la Dirección de Asistencia Critica del Ministerio de Desarrollo Social activo la asistencia correspondiente a la situación.

Está completamente cortada la ruta 40 a la altura del río Chuscha en el acceso a Cafayate. Llovió bastante en los cerros pero no en la zona baja. Es un importante caudal de agua el que baja y el tránsito de acceso a Cafayate está cortado por completo. No se habilitará la circulación hasta que no baje el agua», indicaron desde Vialidad Nacional.

Las fotos que circularon en las redes sociales dieron cuenta de una impresionante crecida que llegó a superar el nivel del puente en el acceso al pueblo.

«Tenemos las máquinas viales dispuestas para trabajar, pero el caudal de agua es enorme y no están dadas las condiciones de seguridad para trabajar en estas circunstancias», expresaron desde el organismo.