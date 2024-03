Salta, con la cifra histórica más baja de posibles adoptantes

Preocupante

Solo hay 17 inscriptos interesados en el registro, cuando solían ser más de 40. Atribuyen la situación a la realidad económica que atraviesa el país.

Especialistas que trabajan en vinculación con el sistema de adopción en la provincia ven con preocupación una caída de las inscripciones en el registro de postulantes. Coinciden en que la situación puede relacionarse con la coyuntura de crisis social y económica y buscan estrategias para encontrar a más personas dispuestas a formar una familia con niños, niñas y adolescentes que lo están esperando.

Actualmente hay 17 legajos en el Registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, que depende del Poder Judicial. El número habitual solía rondar entre los 40 y 50 postulantes.

Sin embargo, por ahora se mantiene estable la cantidad de causas en que los juzgados otorgan la guarda de un niño con fines de adopción a una familia, un matrimonio o a una persona sin pareja. En 2023 fueron 38 y el promedio para los últimos cinco años es de 35.

El hecho de que se sostenga el número de niños y niñas que encuentran un hogar en este contexto es la mejor noticia, pero eso implica que se va achicando la nómina de los que están dispuestos a adoptar y desde Ciudad Judicial se buscan mecanismos para alentar a quienes podrían sumarse como aspirantes.

«En este momento, estamos en el histórico más bajo de cantidad de postulantes. Eso nos lleva a tener que desarrollar estrategias que en otros momentos no habían hecho falta», explicó Matías Palomo, coordinador del equipo interdisciplinario de la Secretaría Tutelar de la Justicia, organismo del que depende también el registro de adoptantes.

«Hay una incertidumbre a nivel socioeconómico que puede hacer que una persona se retraiga al momento de tomar la decisión de anotarse», agregó Palomo.

La semana pasada, la secretaria tutelar Cristina Pocoví, junto a su equipo, tuvo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Primera Infancia Niñez y Familia en la que se analizaron posibles soluciones. Entre otras cosas, se acordó realizar una serie de talleres abiertos para todos los interesados en la adopción.

Además, desde la Secretaría Tutelar contactaron a todas las familias que adoptaron en los últimos 10 años para consultarles sobre la posibilidad de que vuelvan a registrarse como aspirantes.

«Notamos la baja»

«Hemos notado que la cantidad de legajos de postulantes a obtener la guarda de un niño en situación de adoptabilidad ha bajado, incluso en el caso de los más pequeños», dijo Macarena Saravia Zenteno, tutora pública oficial.

Desde su cargo, Saravia Zenteno debe ejercer la tutela legal de los niños, niñas y adolescentes cuando sus progenitores no están cumpliendo con esta responsabilidad por alguna razón. Por eso, su tarea es un engranaje importante para llegar a la adopción en un proceso respetuoso de los derechos vigentes para la infancia y adolescencia.

Con respecto a la baja en la cantidad de inscriptos para adoptar, la tutora afirmó: «No sé a qué podría deberse. Pero por la cuestión de la coyuntura en general que está afrontando el país, por ahí la gente no se arriesga al hecho de asumir lo que significa una crianza de manera integral».

Agregó que ahora son más los casos en que se llama a una convocatoria pública nacional para encontrarle familia a un niño. En esta instancia puede presentarse cualquier interesado, aunque no esté inscripto en ningún registro. Es el último paso después de buscar a postulantes en la nómina provincial y en las de otras provincias.

«La verdad es que nos está costando. Quizás antes teníamos una respuesta más inmediata. Ahora por ahí pasan dos o tres meses hasta encontrar un interesado y, hasta que se hacen las entrevistas de despeje en las jurisdicciones donde corresponde, se presentan y se remiten documentos a Salta, pasa un tiempo», explicó Saravia Zenteno.

«Disponibilidad reducida»

Desde los organismos que cooperan en el sistema de adopción advierten que al número acotado de postulantes que se registran en la actualidad, se suma el hecho de que la mayoría tiene disponibilidad para adoptar solo a niños pequeños y sin hermanos.

De los que están inscriptos actualmente, ninguno manifestó estar abierto a integrar a su familia a un niño de más de seis años. Y el 80 por ciento espera por un niño menor de tres años.

«Tenemos que pensar en que, cuando hablamos de adopción, hablamos de un instituto pensado para garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a formar parte de una familia cuando, por algún motivo establecido por medio de una sentencia judicial, no puede estar con sus padres, tíos o abuelos biológicos», afirmó Matías Palomo.

También aclaró que no hay tantos niños declarados en situación de adoptabilidad en la primera infancia y que son muchas las personas registradas para adoptar a chicos que están en esa franja etaria.

«Al consultar las convocatorias públicas, vemos que hay un montón de chicos y chicas que están esperando una familia, pero superan el rango de edad que esperan los postulantes, tienen alguna discapacidad o patología o integran un grupo de hermanos. Entonces ahí empieza la complejidad de buscar familias para estos chicos», indicó el psicólogo.

«Es un mito que es difícil adoptar. Lo difícil es que los adultos puedan tener una amplitud de concepción sobre la adopción. Hay mucho temor a la adolescencia y mucho temor a la discapacidad. Aparece mucho esto de verlo como «una carga» y hoy en día la adopción tiene que ver con cómo cobijamos a los vulnerables desde el lugar adultos que integramos como sociedad», dijo Palomo.

«Hay que dar una discusión mucho más profunda sobre qué relación vamos a tener como sociedad con la discapacidad, con la adolescencia y con los grupos vulnerables», analizó.

Matías Palomo publicó el libro «Conocer para decidir», que responde preguntas frecuentes sobre el proceso de adopción en un lenguaje accesible. El material es de distribución gratuita y se puede descargar en formato digital desde internet.

Un caso

Un debate abierto entre los especialistas en niñez y adolescencia tiene que ver con las formas en que se difunden las convocatorias para adopción. La mayoría cree que se debe priorizar la necesidad de resguardar la identidad y privacidad de niños que están en búsqueda de una familia luego de pasar por situaciones críticas como el abandono, la violencia física o el abuso, tal como plantea la Ley nacional 26061 y en consonancia con el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Hay quienes piensan que es necesario ampliar la mirada y analizar excepciones en algunos casos en particular. En los últimos meses se conoció el caso de un adolescente de 15 años, de Corrientes, que grabó un video en el que contaba su historia y expresaba su deseo de tener una familia. Luego de que se difundiera el material, el conocido director teatral José María Muscari lo adoptó.

«En el marco de la autonomía progresiva de los adolescentes, él asumió la responsabilidad de mostrar su imagen y de que el video se distribuyera. En el análisis posterior esto tuvo un resultado favorable porque el joven consiguió una familia luego de transitar un proceso complejo», indicó Matías Palomo, coordinador del equipo interdisciplinario de la Secretaría Tutelar de la Justicia.

Sin embargo, el especialista acotó que la realidad de las redes sociales hoy es compleja y que también se deben tener en cuenta las posibilidades de que los contenidos de los videos sean manipulados con otros fines. «Los comentarios que los usuarios hacen cada vez que se comparte un caso de estas características plantean cuestiones ideológicas que nada tienen que ver con el interés de proteger el bienestar integral de los chicos. Entonces, es un tema que no está cerrado para nada. De hecho, hay posturas antagónicas», manifestó.

Agregó que el criterio de la Secretaría Tutelar de Salta ha sido siempre el de proteger la imagen y la identidad de los chicos. En Salta se vienen difundiendo convocatorias para adoptar niños en las que se comparten datos como la edad, cuáles son sus intereses o sus sueños. También se comunica si tienen alguna condición de salud por la que requieran un tratamiento especial, pero se preservan todos los datos relacionados con la identidad.

Cómo se evalúa a quienes quieren adoptar

«Yo no puedo adoptar porque no soy propietario de la casa en la que vivo». «Nosotros no podemos porque no estamos casados. Encima tampoco registramos la unión convivencial». «A mí me perjudica no tener un trabajo registrado y un recibo de sueldo, soy trabajador independiente». «No puedo adoptar porque soy una persona sola». Son algunos de los conceptos que muchas personas repiten sin saber que no se ajustan a la realidad de acuerdo a lo que describe el psicólogo y coordinador del equipo interdisciplinario de la Secretaría Tutelar, Matías Palomo, en su libro «Conocer para decidir».

El funcionario también explica que «es un error conceptual muy frecuente creer que la sola presentación de la documentación que se exige en la norma por sí misma cumplimenta el trámite», ya que ese paso lo único que garantiza es una inscripción provisoria.

Señala que el verdadero eje de la postulación lo constituye el hecho de atravesar de manera favorable las evaluaciones que la jurisdicción aplique.

Análisis

Básicamente, lo que se analiza en esas instancias son cuestiones como las capacidades para: el diálogo e interacción, el respeto a los derechos del niño o la integración y no discriminación. También se toma en cuenta la disponibilidad del postulante para reconocer las individualidades del hijo, sus características personales, fortalezas y debilidades.

Además, se tienen en cuenta las capacidades de sensibilidad adecuada, aceptación, cooperación y tolerancia a la frustración.

El libro «Conocer para Decidir» es de distribución gratuita y se puede descargar en formato digital desde el siguiente link: https://acortar.link/e4yvuf

¿Quién puede adoptar?

Cualquier persona. No hace falta estar unidos legalmente en matrimonio o en pareja. Tampoco se requiere ser propietario o tener un ingreso determinado. Están excluidos los deudores alimentarios.

¿Cómo anotarse en el registro?

Se debe realizar un trámite administrativo ante la Secretaría de Tutelar, que depende del Poder Judicial. Consiste en llenar un formulario y presentar documentación como DNI y certificado de residencia.

¿Cómo conocer las convocatorias?

La información oficial está cargada en la página del Poder Judicial. Hay una pestaña específica que habla de adopción y ahí están publicadas todas las convocatorias públicas para que accedan los interesados.

¿Cuándo se puede adoptar a un niño?

Cuando un juzgado lo declara en situación de adoptabilidad luego de haber analizado su situación y asegurarse de que están agotadas las posibilidades de revincularlo con su familia biológica.

¿Cómo obtener más información?

A través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta, que funciona en Ciudad Judicial. El correo electrónico es regadop1@justiciasalta.gov.ar y el teléfono, 0387–4258026.