Problemas de comprensión de texto: como ayuda estimular los hábitos de lectura

Psicopedagogía

La comprensión lectora es el proceso cognitivo orientado a entender el significado de un texto. Aprender a leer no es una tarea fácil y requiere por parte de los niños mucho tiempo y práctica.

Dominar la lectura significa desarrollar una serie de estrategias que se van perfeccionando a lo largo del tiempo hasta que se consigue leer con fluidez y comprensión. Es decir, hay que aprender a leer con precisión (sin errores), de forma rápida (sin titubeos) y con la entonación adecuada. Y, lo más importante, se debe comprender lo que se va leyendo.

Generalmente si un niño comprende bien el lenguaje oral y lee de manera fluida podrá comprender también los textos escritos, pero esto no es totalmente seguro. Hay aspectos específicos en los textos escritos que los hacen más difíciles que la comprensión oral y que influyen claramente sobre la comprensión.

Cómo trabajar la comprensión lectora

Ya que la comprensión lectora es una de las tareas más importantes de toda la escolaridad, vamos a ver algunos consejos sobre cómo mejorar la comprensión lectora de los niños y adolescentes:

Seleccionar una lectura adecuada en cuenta la edad y las habilidades lectoras.

Contestar a preguntas

Una buena costumbre para estimular la comprensión lectora de los niños es hacerles algunas preguntas sencillas para saber si ellos están comprendiendo lo que están leyendo. Durante la lectura de un cuento, poesía, de otra historia, se puede preguntarles:

• ¿Cómo se llama y qué hace (el personaje del cuento)?

• ¿Por qué (el personaje del cuento) está haciendo, sintiendo o hablando eso?

• ¿Crees que (el personaje del cuento) está actuando bien o mal?

• ¿Cambiarías algo en este cuento?

• ¿Qué te parece si me explicas lo que has entendido del cuento?

• ¿Qué más te ha gustado y lo que no te ha gustado de esta historia?

Permítale que elija

La mejor manera de fomentar la lectura es permitir que lean lo que les parezca interesante, ya sean cómics, revistas o novelas gráficas.

Sea un lector

La mejor manera de propiciar la lectura en su hogar es que usted lea con frecuencia. Mientras los hijos más vean a sus padres leyendo, más probable será que sigan el ejemplo. Los adolescentes son aún más resistentes a cualquier mensaje que implique haz lo que digo, no lo que hago.

No critique lo que lee

Esto quiere decir evitar dar opiniones negativas acerca de lo que leen. Sea tolerante y fomente la lectura sin importar el formato que tenga.

Conecte la lectura con una pasión

Los estudiantes que leen con dificultad puede que hayan perdido la motivación de mejorar sus destrezas lectoras. No obstante, usted puede fomentar su motivación relacionando la importancia de leer con sus intereses. Por ejemplo, si a su hijo le gustaría trabajar con animales, muéstrele que es necesario leer para aprender sobre la veterinaria.

Conecte leer con las redes sociales

Si a su hijo le gusta publicar en las redes sociales, usted puede asignarle pequeñas tareas que aprovechen esos intereses. Por ejemplo, anímelo a que siga un blog y Aproveche su interés por acontecimientos actuales, si le interesa la música, los deportes, la política para que lea sobre esos temas actuales.

Ofrecer al niño diferentes tipos de lectura, no siempre tienen que ser cuentos, podemos poner a su alcance folletos, una receta o los pasos para hacer una manualidad o algo que sabemos que es de su interés. Comenzando de a poco, y trabajando en este hábito diariamente, se lograrán los cambios esperados.

Entre los múltiples beneficios de la comprensión lectora encontramos los siguientes:

Permite que aprendan sobre el mundo que les rodea.

Ayuda a mejorar su concentración y atención.

Estimula la creatividad, la fantasía e imaginación.

Desarrolla el pensamiento crítico.

Incrementa el vocabulario. Aprenden palabras nuevas y sus respectivos significados.

Recuerden que pueden hacer este hábito una actividad familiar, logrando que esta sea otra manera de vincularse con sus hijos . Mejorando la comunicación y la relación padre e hijos.

Por Laura Rodríguez Torres