Imputaron y quedó detenido el pastor acusado de drogar y violar a dos mujeres

Se agrava la situación judicial del sospechoso luego de que una manifestación de vecinos lo escrachara y quisiera linchar.

A solicitud del fiscal, el acusado fue imputado y quedó detenido.

Según la denuncia, el abuso habría ocurrido el fin de semana pasado

Según consta en una denuncia radicada por el esposo y padre de las dos mujeres que habrían sido víctimas de abuso sexual, el sábado pasado fueron invitadas a la casa de un conocido Pastor religioso de Cafayate, con motivo de compartir una cena.

El hombre, a quien además se investiga si efectivamente ejercía como pastor evangélico, fue acusado de drogar y violar a dos mujeres, una madre y a su hija de 13 años.

En el caso intervino el fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, quien imputó al sospechoso por el delito de «abuso sexual simple».

La figura de la imputación se podría agravar si es que los investigadores certifican que el acusado ejercía la religiosidad bajo la denominación de pastor o reverendo. En ese sentido la situación del hombre de 45 años se agravaría judicialmente, mientras tanto permanece detenido. Por el momento no hay constancia de que ejerciera esa misión religiosa a pesar de que en Cafayate lo señalan como «un conocido pastor».

La primera denuncia la hizo en las redes sociales el esposa y padre de las mujeres señaladas como víctimas y la noticia fue creciendo a la par que la indignación de los vecinos.

Al conocerse que se habían radicado denuncias sobre el abuso sexual y el acusado seguía con su vida normal, familiares, amigos y vecinos de Cafayate se movilizaron hasta la casa del presunto abusador con carteles que reclamaban «Cafayate despertate, hacé justicia», «Fuera del barrio abusador» y «Quiero justicia por mi prima», entre otros, fueron exhibidos durante la marcha del martes a la noche.

«Este tipo, violador, está tranquilamente en su casa y tendría que estar detenido, queremos justicia por mi hermana y mi sobrina, no puede ser, el barrio y todo Cafayate pide justicia. Queremos que lo detengan, no sé qué más necesita la fiscal para actuar, hay pruebas… mi sobrina y mi hermana fueron drogadas, y hay otras mujeres que también serían víctimas de este tipo», sostuvo una mujer, hermana de una de las víctimas, mientras era acompañada por un grupo de gente en la marcha que realizaron exigiendo el arresto del presunto abusador. «Este tipo arruinó la vida de una familia, abusó de una menor de 13 años que ahora no podrá dormir durante varias noche y quién sabe hasta cuándo», apuntó indignada la señora.

La denuncia

De acuerdo con la denuncia del marido y padre de las víctimas, el hombre de 45 años, de quien refirió es «un conocido pastor evangélico de Cafayate», invitó a su esposa e hija a su casa, ubicada frente al CIC. Ambas mujeres asistieron al lugar, según lo denunciado, invitadas por la familia del supuesto religioso. En cierto momento, y al parecer con la complicidad de la pareja del sujeto, la denuncia reza que el hombre incorporó una sustancia estupefaciente en la comida o bebida de sus supuestas víctimas.

La denuncia asegura que una vez indefensas, madre e hija fueron sometidas sexualmente por el supuesto Pastor. El denunciante radicó la denuncia en la comisaría de Cafayate, más tarde un grupo de personas entre quienes se encontraban familiares de las víctimas, se concentraron y marcharon a la casa del ahora imputado pidiendo su detención.

Durante la manifestación la indignación de los vecinos fue creciendo al punto de que en algún momento se temió un linchamiento por lo que la policía tuvo que intervenir, incluso hacer disparos persuasivos, y sacar al hombre del lugar para llevarlo a la Comisaría.

¿Es pastor?

Hasta el momento la Justicia no determinó si el hombre de 45 años que fue detenido e imputado en Cafayate por el delito de “abuso sexual simple” se desempeñaba en esa localidad como líder religioso. En caso de confirmarse la figura procesal se agravará.