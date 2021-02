YPF aumentó de nuevo los combustibles, es la quinta suba en un mes

Inflación imparable

La empresa estatal dirigida ahora por el kirchnersimo aplicó una nueva suba. El aumento acumulado del mes es más del doble de la inflación estimada de enero. El nuevo incremento, que por ahora solo repercute en Salta, es del 1% en promedio.

No hubo un comunicado nacional al respecto por lo que se entiende que el ajuste es solo en la provincia o en la región como sucedió el 12 y el 25 de enero.

Cinco veces aumentó el combustible de la petrolera de bandera YPF en Salta solo durante el mes de enero.

Las razones para las constantes modificaciones son un misterio en el interior ya que la compañía estatal solo brinda explicaciones de los incrementos cuando estos afectan a Buenos Aires que, en este caso, fue en solo dos oportunidades.

Hipotéticamente, al ser solo para el interior la suba, podría tratarse de un reacomodamiento del costo del transporte, proporcional a los aumentos que se dieron para actualizar el impuesto y el valor del componente de biocombustibles. No obstante, oficialmente no solo no hay explicaciones sino que, al no afectar a Buenos Aires, YPF no informa los aumentos.

Al empezar el año la nafta Súper, el combustible más utilizado, costaba $73,70 el litro y ayer, antes de terminar el primer mes, ese monto había pasado a ser de $81 por litro, $7,70 más. O sea, un incremento del 9,9%.

Por otra parte, la nafta Infinia, que al comenzar el año costaba $82,82, aumentó $9,18 el litro para ubicarse en $92, una suba del 11% en lo que va del año.

En el rubro del diésel, la versión Premium pasó de 78,74 a 87,40, una suba de $8,66, lo que significa un 7,7% más. En tanto que el Diesel 500 pasó en menos de un mes de 67,67 a 74,40; $6,73 más caro, o sea un aumento del 6,7%.

El anterior aumento había sido apenas cinco días atrás, el 26 de enero. Ese día el precio de la nafta Súper alcanzó los $80,40 (ayer subió 60 centavos por litro); la Infinia, $90,70 (subió $1,30). Mientras que el Diesel Infinia estaba a $87,30 y, el Diesel 500, $73,70.

Diez días antes de esa suba, el 16 de enero YPF anunciaba su tercer aumento en el año para Salta, aunque en esa oportunidad el incremento fue generalizado para todo el país.

El incremento general aplicado por la compañía estatal YPF fue en esa oportunidad del 3,5% en promedio para todos los combustibles.

Previamente, el 12 de enero, y una semana después del aumento anterior que fue el primero del año, los combustibles subieron en todo el país, incluido Salta.

En esa oportunidad los surtidores aplicaron un aumento que, en el caso de la Súper fue de 80 centavos por litro y, en la Infinia, de $1,30 en las estaciones de la bandera estatal de YPF.

De ese modo, el litro de la nafta Súper se ubicaba en $76,70 (antes, $75,90) y el de Infinia, $86,60 ($85,30).

En el caso del combustible Diesel 500, el aumento fue de 70 centavos y se ubicó en $70,40, mientras que el Infinia Diesel subió 1,20 pesos, con lo cual se había ubicado en $82,30 pesos.

Esa fue la segunda suba que se aplicó este año y la octava desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández, quien tiene casi 14 meses de gestión.

El 5 de enero, el Gobierno autorizó la primera suba del año de los combustibles. En aquella oportunidad, hace apenas 26 días, las pizarras de las estaciones de servicio YPF locales quedaron con el litro de Súper a $75,90; el de Infinia, $85,30; Diesel 500, $69,70, e Infinia Diesel, $81,10.

Paralelamente, al día de hoy en Buenos Aires, donde el valor es mucho más bajo, el combustible solo aumentó dos veces. De esta manera la brecha entre los precios de Capital y el interior, que en diciembre del año pasado se anunció que iba a empezar a bajar hasta desaparecer, no hace más que crecer.

Promesa incumplida

El 16 de diciembre la petrolera YPF aumentó un 4,5% promedio el precio de sus combustibles y anunció que, al igual que en las actualizaciones anteriores, buscaría acortar las brechas entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto de las provincias, con aumentos diferenciados. Finalmente, el anuncio no se concretó y Salta, junto a otras provincias del interior, ya acumulan más del doble de aumentos de combustibles que los que se aplicaron en Buenos Aires.

Solo se recuperó el 67% de las ventas

El 2020 fue un año traumático también para el sector de las estaciones de servicio, por las restricciones a la circulación que derivaron en un desplome de ventas.

En resumen, a lo largo del 2020 se vendió un 19,7% menos de combustibles que en 2019.

Sin embargo, en los últimos dos meses del año las ventas subieron un 22,3%.

Analizando por zonas, con esta evolución solo dos provincias recuperaron el 100% del volumen perdido por la irrupción de la pandemia (Chaco y Tucumán). Salta, en tanto, solo recuperó el 67,2%.