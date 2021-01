Coronavirus: con 24 casos este sábado Cafayate vuelve a ser el lugar de más alto contagios de la provincia

Preocupante

Así lo confirmaron las autoridades sanitarias de la provincia en el reporte diario. El total de contagios llega a 633.

Otra vez Cafayate vuelve a estar en el triste podio de ser el Departamento con más casos confirmados en toda la provincia.

La situación sanitaria de Cafayate causa preocupación ya que la curva de contagios no para de crecer.

Las autoridades sanitarias locales no dan explicaciones claras ni serias de cuáles son los motivos por lo que mientras todos los departamentos de la provincia tienen situaciones estables o en disminución, Cafayate empeora su situación.

El argumento que atribuye el crecimiento de contagios al turismo ya aparece como poco serio o endeble ante el peso de la realidad que muestra que departamentos como la Capital, San Carlos, Cachi, Molinos o varios del Valle de Lerma que tienen ocupaciones cercanas al 100% no tienen la situación sanitaria de Cafayate.

Preocupa que las autoridades sanitarias locales no atinen a dar explicaciones claras o asumir culpas por errores en el manejo de la pandemia. La situación del COE de Cafayate que expone una sensación de anarquía e inexistencia es la muestra de que las cosas no se hicieron bien o que sus integrantes no supieron estar a la altura de las circunstancias.

Fecha: 09/01/2021 ( 14.00 hs) Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta Departamento Casos notificados Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados Anta 3 10 703 Cachi 0 0 88 Cafayate 24 51 633 Capital 18 114 10655 Cerrillos 0 12 987 Chicoana 1 3 323 Gral. Güemes 0 1 1187 Gral. San Martín 3 18 2137 Guachipas 0 2 42 Iruya 0 0 120 La Caldera 0 2 245 La Candelaria 0 2 36 La Poma 0 0 35 La Viña 1 1 224 Los Andes 0 0 230 Metán 11 25 561 Molinos 1 1 68 Orán 2 13 2562 Rivadavia 0 1 239 Rosario de la Frontera 4 9 229 Rosario de Lerma 0 4 890 San Carlos 1 10 170 Santa Victoria 0 0 48 TOTAL 69 279 22412

