Tarifas de luz y gas: hoy vence el plazo para registrarse y no perder el subsidio en las facturas

Último día

Aunque el RASE continuará abierto indefinidamente, quienes no completaron el registro antes de este 4 de septiembre perderán la bonificación en su boleta.

Tras el aumento del 4% en las tarifas de luz y gas desde septiembre, desde este miércoles los usuarios que son beneficiarios de la tarifa social pero no se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) -cerca de 1,7 millones de hogares- dejarán de tener subsidios en sus boletas y pagarán más cara la energía a partir del mes que viene.

Aunque el RASE continuará abierto indefinidamente, quienes no completaron el registro antes del 4 de septiembre perderán la bonificación en su factura y esa fecha no tendrá una nueva prórroga.

“Si no se inscriben voluntariamente, el Estado considera que no lo necesitan”, afirmaron fuentes oficiales. No es necesario que los hogares que ya hicieron el empadronamiento se vuelvan a anotar, a menos que quieran actualizar sus datos.

Este lunes, los entes reguladores de servicios públicos oficializaron los nuevos cuadros tarifarios de luz y gas que rigen desde septiembre para los usuarios de ingresos altos, medios y bajos.

En concreto, se dispuso un alza del 4% sobre los precios mayoristas que aplicarán las distribuidoras de energía eléctrica, Edenor y Edesur y, de gas natural, Metrogas y Naturgy en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según un informe de la consultora Economía y Energía de enero a julio, los subsidios al sector energético cayeron 39%. Mientras las tarifas de luz y gas treparon por encima del 750% interanual en agosto. En el caso de los usuarios de bajos ingresos, las boletas de luz aumentaron 472% y las de gas 764% en el AMBA en ese período