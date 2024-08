Guevara adelantó que no se presentará en el Concejo Deliberante y designó a un nuevo asesor legal con una nota oficial mal fechada

Copiar y pegar

Se trata del abogado Cesáreo Pastrana quien, según la comunicación oficial, «está instruido para hacer referencia a los diferentes pedidos de informes solicitados por el Cuerpo Deliberante. Enviaron la nota con fecha 28 de febrero.

La intendente de Cafayate, Rita Guevara nombró a un noveno asesor legal para el municipio, el abogado Cesáreo Pastrana, quien fue facultado para presentarse ante el Concejo Deliberante en su lugar ante el reiterado pedido de los ediles.

Esta sería la cuarta oportunidad en la que se ve a la jefa comunal evadir la reunión con los legisladores locales quienes aseguran que sigue sin cumplirse la resolución con la que fue convocada la primera vez para el 8 de agosto.

El nombramiento del abogado Cesáreo Pastrana se produce en un momento de gran tensión entre el cuerpo legislativo y el ejecutivo municipal debido a la falta de información en la que incurre la municipalidad. Uno de los temas tiene que ver con el ingreso de más personal.

En una entrevista exclusiva con Radio Cafayate 95.1, el abogado Mauro Martina había asegurado: «Los asesores legales no tenemos nada que hacer en el concejo deliberante, para eso están los funcionarios.», lo cual genera una nueva contradicción del municipio al ser la misma intendente la que envía a un asesor legal al recinto legislativo.

La noticia de que la intendente Guevara va a ser reemplazada por el nuevo y noveno asesor legal, Cesáreo Pastrana, en el pedido de presentarse en el Concejo Deliberante para dar cuenta de la información requerida, llegó a la secretaría del cuerpo legislativo con una nota fechada el 28 de Febrero de 2024., demostrando una vez más la falta de seriedad en la comunicación oficial tal como ocurrió en publicaciones de la página oficial y el Balance de Serenata que presentaba errores de tipeo y de ortografía.

Es llamativo como el ejecutivo municipal llama a la comunicación y el trabajo en conjunto y a la vez envía notas para excusarse de las reuniónes del Concejo Deliberante y de manera desprolija.

Antecedentes

La presentación de la jefa comunal, Rita Guevara, estaba prevista para el día jueves 15 de agosto, luego de la postergación por una reunión en la capital salteña con gente del IPV. Sin embargo, la intendente no se presentó en el recinto por segunda vez, siendo su secretaria de gobierno la que salió a dar respuestas sobre las razones, argumentando que desde el Concejo nunca se envió una nueva citación.

El jueves 22 de agosto, la intendente tampoco se presentó a la sesión ordinaria N° 26 del Concejo Deliberante, sumando así su tercera ausencia, ya que era esperada y constaba en el primer punto de la orden del día.

El concejal Rodrigo Chocobar, se mostró molesto y aseguró: «La falta de concurrencia y la publicación configuran seria irregularidad. No hace falta que la convoquemos por resoluciones o la estemos llamando por notas. Es una obligación, cada 3 meses, de la señora intendente presentarse en el cuerpo legislativo dando un balance y las explicaciones correspondiente, ya que hay muchísimas dudas sobre esta gestión. Simplemente recordar que tiene 8 asesores y de esos 8 asesores parece que no interpretan o no leen la carta municipal.», por su parte el presidente del concejo, Gabriel Meisner aseguró: «Es una obligación presentar la ejecución trimestral. Llevamos dos ejecuciones atrasadas, ya se venció la presentación del segundo trimestre y como bien dice el colega, es una falta grave en el ejercicio de la función pública el no rendir cuentas de sus actos.»

Desde el inicio de la gestión Guevara, los concejales han denunciado irregularidades en la parte contable, como el balance de la Serenata a Cafayate, el presupuesto 2024 que no ha sido aprobado y las ejecuciones presupuestarias trimestrales que hasta este mes de agosto no han sido presentadas. Por otro lado, tampoco se ha hecho llegar el organigrama completo del municipio ante la denuncia de los ediles que aseguran desconocer cuales son las funciones que cumplen los funcionarios nombrados por la intendente.