Sergio Saldaño: «Me reuní con padres y autoridades educativas para dejar en claro la situación de la Escuela Especial»

Reclamo de obra

El senador provincial dialogó con el programa En Modo Mañana, donde aseguró que tras las marchas de los padres en la puerta del Concejo Deliberante este jueves, fue necesario «llevar tranquilidad» a la comunidad.

El legislador provincial comentó que se reunió con los padres de alumnos de la Escuela Especia Virgen del Rosario, y con autoridades educativas locales y provinciales para explicar cual es el estado de la obra.

«El trabajo en el que estamos abocados en este momento entre los padres y las autoridades que quieran sumarse, es en pedirle al gobierno provincial, mediante una nota, es que se adelante este año, porque esta previsto que la obra se comience el año que viene.», dijo Saldaño y apuntó contra algunos funcionarios locales: «Si quieren sacar rédito político en los medios de comunicación dediquensé a trabajar y no generar otras versiones que quieren hacer reuniones aparte, y se mete terceros que no dejan que la información no llegue como tiene que llegar.»

Según trascendió, el próximo viernes se realizará una reunión en Salta entre los padres de la Escuela Especial y la Ministra de Educación, Cristina Fiore, en la que se le pedirá a la funcionaria provincial que se retome la obra de forma urgente.

Saldaño aseguró:»En la reunión con los padres quedó claro que no es que fue un capricho el porque se dejó de lado la obra de la escuela y les expliqué que debido al inumplimiento de la empresa se generó una situación judicial por la cual no fue prioritario tratar está obra.» y también pidió a funcionarios locales que «se deje el doble discurso de llamar a la unidad y despues hacer las cosas por otro lado. Me parece que la sociedad nos esta exigiendo esa madurez política.»

Finalmente, en cuanto a la obra el senador aseguró: «La provincia ya absorbió la obra y está el compromiso de realizar la obra y que está encaminada. Ahora se va a tratar de buscar la forma de adelantarla»