Raquel Humano: «La municipalidad no está cumpliendo con los plazos de informes»

Sin datos oficiales

La concejal cafayateña aseguró que hay mucha demora en la presentación de la documentación y las ejecuciones presupuestaria de los primeros seis meses y que tras las visitas de distintos funcionarios que se comprometieron en presentar a informes detallados, hasta el momento no ha llegado nada.

La concejal cafayateña, Raquel Humano, dijo en el programa En Modo Mañana, que desde la Municipalidad de Cafayate, se están incumpliendo los plazos y la falta de presentación de informe preocupa al cuerpo legislativo ya que no se sabe como se están administrando los biene del municipio.

Según comentó Humano, aún se debe el informe complementario de Serenata, dos balances de ejecución presupuestaria del 2024 y documentación respaldatoría de los contratos que se firmaron para la realización de la 50ª Edición de la Serenata a Cafayate: «Hoy (lunes) se cumplen los 10 días que había pedido el contador para presentar toda la documentación de la ejecución presupuestario y lo del balance de Serenata a Cafayate.»

«Hasta ahora no está llegando absolutamente nada. Y eso que era apretar un botón y que se impriman las cosas pero no, no llego absolutamente nada y estamos a la espera. Es lo único que que me queda por decir porque no podemos hacer otra cosa.» aseguró la concejal y agregó: » El contador vino (al Concejo Deliberante) y dijo que el trabajo era fácil de hacer pero que era poco tiempo pero al mismo tiempo no está llegando absolutamente nada de toda información habíamos hablado.»

También aseguró que desde el ejecutivo han planteado su negativa a tratar el presupuesto 2024 ya que consideran que tras 7 meses de la administración «ya no tienen sentido» tratar esa planificación, a lo que considera un error: » Estamos hablando de los recursos los cafayateños entonces uno no hacer lo que quieran con esos recursos y nosotros queremos saber qué están haciendo y cómo van a trabajar(…) Tiene que haber una planificación.»

Dentro del Concejo Deliberante de Cafayate habría un consenso en tratar el presupuesto ya que consideran que no hacerlo sería entregar un cheque en blanco a la intendente para que se hagan cosas sin ningun tipo de control.

Comunicación

Con respecto a la relación entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal, la concejal Humano aseguró que es uno de los aspectos que más falla y agregó: «La intendente habló de trabajar juntos pero no te atiende el teléfono.» y habló de la serie de memes que se publicaron en las redes sociales con burlas a los concejales que habrían sido preparados por un funcionario de prensa, aunque no especificó de quien se trata.

«Tengo entendido que es de comunicación. Nosotros vamos a hacer un pedido y convocar a un diálogo para que no sigan pasando estas cosas.»

Entrevista a Raquel Humano