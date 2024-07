Sergio Saldaño: «Van a realizar sumarios administrativos contra el ex gerente del hospital de Cafayate y un empleado más»

Auditoría

Así lo aseguró el senador provincial en el programa En Modo Mañana y agregó que a su enteder también se debería iniciar un proceso con el ex ministro de salud, Juan José Esteban.

El Senador Sergio Saldaño confirmó este viernes en Radio Cafayate 95.1, que el Ministro de Salud de la Provincia iniciará dos sumarios administrativos contra el ex-gerente general del Hospital Nuestra Señora del Rosario, Carlos Vargas y del ex gerente administrativos Ariel Ayar Correa tras constatarse el faltante de casi 80 millones de pesos.

Saldaño dijo: «Hace tres semana me reuní con el ministro de salud quien me confirmó de esta novedad y cual va a ser el proceder, lo cual agradezco porque esto ya se extendió demasiado en el tiempo.» y agregó: «Parece ser que esta actitud del ex ministro era algo común porque recordemos que no es solo Cafayate, la misma situación se repite en el hospital de Metán, González y Orán donde estos gerentes pidieron la renuncia del ex ministro Esteban.» y lamentó que actualmente, Esteban, ocupe una banca como diputado de la provincia.

La auditoría al Hospital de Cafayate durante la gestión de ex Gerente, Carlos Vargas, y que habría arrojado cerca de 80 millones sin declarar de parte de la administración, habría arrojado varias irregularidades según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud.

El Senador Sergio Saldaño, aseguró a Radio Cafayate 95.1, que el ministro, Federico Mangione, se habría comunicado telefónicamente con él a fin de confirmar las sospechas sobre la falta de control en los gastos que se realizaron durante la gestión de Carlos Vargas en el nosocomio local y bajo la gestión del Ministro Juan Esteban y administración de Carlos Vargas.

Según el senador provincial, Mangione le habría asegurado que en esta semana se realizaría una serie de presentaciónes judiciales en contra de Vargas y de Esteban.

Con respecto a los reiterados avisos y pedidos de una intervención en el ministerio de Salud Saldao dijo: » Esta es una de las cosas que se vinieron haciendo mal ya desde hace muchísimo tiempo y de seguro de la gestión anterior porque parece decir que eran las malas costumbres, del ex ministro de salud de tener este tipo de actitudes en varios nosocomios de la provincia.» y agregó: «No solamente es Cafayate, sino también en Metán, González y Orán.»

«Esto no, no va contra una persona, sino que vimos que hay una irregularidad, que es el faltante de rendición y la idea es que, a través del sumario administrativo se hagan las presentaciones pertinentes de ellos, de seguro las personas que están involucradas harán el descargo que corresponde y contratarán a los profesionales para que haga el seguimiento y la presentación.» dijo el senador.

Antecedentes

En marzo de 2022, tras una serie de denuncias al Ministerio de Salud de la Provincia, se realizó una auditoría debido a que se habían registrado algunas irregularidades en la rendición de facturas de compras y servicios del hospital de Cafayate que arrojaron un faltante por un monto de casi 80 millones de pesos.

Tras más de dos años de realizada el análisis contable, dos cambios de gestiones gerenciales y incontables pedidos de informes a la Auditoría General de la Provincia, este viernes, el senador Saldaño confirmó que esa suma no se encuentra declarada en ninguno de los balances y que a a valor actual, el monto ascendería a cerca de 300 millones de pesos.

Según trascendió en 2022, una de las irregularidades que se presentaron tenían que ver con los procesos de compra y contrataciones de serivicios que eran centralizados por Vargas: «Entiendo que habían irregularidades en la forma de rendición de las facturas y que todo debía pasar por Vargas. Tal vez haya actuado de buena fe pero no es posible y no es lo correcto que una sola persona este en todo, porque de ahi surgen estos problemas.», dijo el senador.

Entrevista a Sergio Saldaño