La Policía Vial comenzará a operar en Cafayate y se entregó una nueva patrulla policial para la Unidad Regional N° 6

Controles en rutas

Este viernes el Ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Dominguez, presidió el acto oficial de la instalación de este organismo dentro de Unidad Regional N° 6 y se hizo entrega de una camioneta Ford Ranger cero kilómetro.

El Ministro de Seguridad, Marcelo Dominguez, presidió el acto oficial por la creación de a División de la Policía Vial en Cafayate y además entregó a la Comisaría 1° de la Unidad Regional N° 6 una nueva camioneta Ford Ranger, patrulla 2922, parte de la flota de patrullaje policial de la ciudad.

Al ser consultado por algunas reticencias del Concejo Deliberante de Cafayate sobre la instalación de la Policía Vial, Domínguez aseguró: » Semanalmente recibo pedidos de todos los departamentospara que se instalen puestos de seguridad vial en las ciudades y no vemos que se genere ninguna desventaja porque no nosotros no venimosa afectar ninguna competencia municipal ni invadir ninguna jurisdicción que no nos competa.» y agregó: «No perseguimos un ánimo recaudatorio».

El ministro aseguró que la policial vial viene trabajando con la ciudad capital por más de 20 años: «Venimos trabajando artículadamente y si tenemos que interactuar dentro de ejido urbano, debemos hacerlos mediante un convenio con la municipaliada.» y agregó que «la seguridad vial no es estar haciendo boletas de infracción todo el día sino trabajar en la seguridad de las personas.»

En cuanto al móvil entregado, Domínguez aseguró que a provincia adquirió cuatro nuevas unidades que fueron distribuidas entre las localidades de Molinos, Cafayate, Barrio Pinar en Salta Capital y para el G.O.P.A.R. (Grupo de Operaciones Policiales de Ato Riesgo).

Por su parte el oficial Sanchez:» Tenemos el objetivo claro de salvar vidas, reduciendo la velocidad que no tomen cuando conducen. Nosotros también somos policías por eso colaboramos con la seguridad e intervenimos en casos como narcotráfico y captura de personas que son buscadas por la justicia.» y agregó que el trabajo que llevará a cabo la Policía Vial se realizará en las rutas nacionales y provinciales y no interferirá en el trabajo que realiza la dirección de tránsito en el ejido urbano ya que no existe un convenio de colaboración.»