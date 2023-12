Falleció a los 96 años «Doña Salo»: la partera del Valle Calchaquí

La partera del Valle Calchaquí, Doña Salomé Úrsula Condorí, conocida por todos como «Doña Salo», falleció este sábado a la edad de 96 años y sus restos están siendo velados en la empresa Pieve, calle Birachieri 101.

Nació un 21 de octubre de 1927, se desempeño toda su vida en el Hospital Nuestra Señora del Rosario como enfermera y realizó su tarea con compromiso, responsabilidad y pasión.

Según contó en una entrevista en el medio Área Restringida, el primer parto que presencion y estuvo como ayudante fue a la edad de 10 años y desde entonces, y tras superar una enfermedad, trabajó intensamente por más de 30 años asisitiendo a mujeres parturientas dentro y fuera del hospital.

«No me era dificultad hacer que venga un niño al través, ni que venga de pie; menos, ni que venga de cola tampoco, me lo sacaba como que Dios es grande, de lo más bien; no sufría el niño y la madre». aseguró Doña Salo.

En 2019 fue declarada como «Ciudadana Ilustre y Patrimonio Humanitario del Departamento Cafayate, mediante la resolución 64/19 de la Cámara de Senadores de la Provincia, donde recibió un merecido homenaje durante la sesión de la Cámara Alta el 6 de junio del año 2019. También el Área de Salud del C.I.C. fue designado con el nombre «Salome Ursula Condori» como un homenaje a su trayectoria de partera en nuestro departamento.