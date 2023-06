Alrededor de 530 chicos participaron del torneo Monseñor Demetrio Jimenez

Campeonato apertura

Este martes fue el cierre del campeonato apertura del fúbol infantil en el que participaron 11 clubes y 39 equipos, según comentó el presidente de la Liga Infantil de Fútbol, Ramón Quipildor.

El torneo de Tútbol Infantil, Monseñor Demetrio Jiménez finalizó este martes tras casi tres meses de duración en el que se jugaron 234 partidos en las canchas de Michel Torino y San Isidro con la participación de 530 jugadores.

Según lo informó el presidente de la Liga Infantil de Fútbol de Cafayate, Ramón Quipildor, en el programa En Modo Mañana, en el torneo participaron 39 equipos de distintas divisiones de al menso 11 clubes de Cafayate y Animaná.

Este martes se realizó la entrega de los trofeos a todos los participantes y se premió a los equipos que consiguieron llegar a la punta de sus respectivas tablas. Entre los equipos que más menciones llegaron fueron el club de Los Halcones, Los Tobitas y Gallitos FC.

La última fecha comenzó este este martes cerca de las 19:30, en la que se disputaron los últimos partidos del cronograma estipulado y posteriormente se realizó la premiación con la presencia de los 39 equipos en la cancha.

«La verdad que no habíamos dimensionado la cantidad de chicos que participaron hasta que los vimos todos juntos ayer en la cancha.», dijo Quipildor y aseguró que para la próxima edición, el torneo clausura tratarán de conseguir más espacios (canchas) donde poder realizar los partidos: «Todos los espacios que nos puedan facilitar son bienvenidos. Eso va a ayudar a que los partidos no terminen tan tarde y los chicos no esten expuestos al frío.»

Tabla final de posiciones

Categoría 2017-2018

1° Tobitas fc

2° Lobitos

3° B° Los Paraísos

Categoría 2015-2016

1° Halcones15

2° Tobitas A

3° Rojitos

Categoría 2013-2014

1° Tobitas fc

2° Halcones13

3° Halcones14

Categoría 2011-2012

1° Halcones11

2° Santitos

3° Gallitos fc

Entrevista a Ramón Quipildor- Liga de Fútbol Infantil