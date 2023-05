El Sabonim Alejandro Sarapura rendirá para alcanzar el 7° Dan de Tae Kwon Do

Este nuevo título lo habilitaría para impartir clases a nivel mundial.

El maestro de Tae Kwon Do, Alejandro Sarapura fue anunciado para promocionar a 7 Dan y se convertiría en el primer cafayateño en conseguir este título.

“Quizas se haga realidad, me anunciaron para la promoción de 7 Dan para ser un maestro a nivel mundial.”, dijó el sabonim de Artes Marciales Alejandro Sarapura.

“A los 18 años llore mucho, nuestro país entro en guerra, yo era un soldado, vi la realidad de la vida. Aprendí que un instructor no tiene q fallar, tiene que estar con la frente en alto. Como cafayateños podemos hacer podio en cualquier lugar. Hubiera querido tener a mi madre y dedicárselo a ella en vida pero Dios me la llevó a su paraíso terrenal. Gracias a los padres y chicos q confían en mí, no los fallaré, practiquen Taekwon do.”, expresó en un sentido mensaje dirigido a los padres de los alumnos que asisten a su escuela.