Patricio Peñalba: «No me corresponde a mí dar la cara por la situación de Cafayate. Estoy hace 1 año y medio recién»

Elecciones 2023

El actual diputado provincial y candidato a intendente habló en el programa En Modo Mañana, y aseguró:»hay que buscar quienes son los responsables verdaderos de la situación actual del municipio.»

El candidato a intendente, Patricio Peñalba, dijo en Radio Cafayate 95.1, que ha sido muy atacado en este último año y medio en su rol como diputado.

«Me han achacado responsabilidades que no me corresponden porque el estado de Cafayate, para eso tenemos un gobierno municipal que está hace 12 años y un concejo municipal que es mayoría del partido de la candidata que dice que me prefiere de traumatólogo que de diputado.», dijo Peñalba.

Al ser consultado por las razones de presentarse en estas elecciones como intendente durante su mandato como diputado, dijo: «Porque los problemas hoy, no son de presentación de proyectos sino de llevar soluciones al pueblo, en la ejecución de la obra. De nada sirve que propongamos leyes proyectos si después no se hacen. Recordemos que el encargado de que se hagan las cosas es el ejecutivo.(…)El problema que tiene Cafayate actualmente es el municipio. Creo que después de 12 años hay un desgaste que es normal.»

Posible transición

«Para que haya una buena transición tiene que haber buena predisposición. Entiendo que si la transición se da de una manera correcta va a ser bueno para Cafayate y también para la imágen de la política.», dijo Peñalba.

Serenata 2024

«El anuncio que se hizo sobre la organización del 50° aniversario de Serenata fue meramente electoral.(…) Me parece que las decisiones sobre la realización de esto recae sobre el intendente electo y no de el que se esta yendo.»

Yo ya no quiero más esa política egoísta y personalista que no supo armar equipos de trabajo.

Entrevista a Patricio Peñalba