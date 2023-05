Gastón Cecconi: «La gente me dice en la calle que el Concejo Deliberante debería ser más opositor»

Elecciones 2023

Así lo expresó el candidato a concejal por el frente Avancemos y aseguró que los vecinos tienen la imágen que el cuerpo legislativo actual fue muy «light» en su gestión.

El candidato a concejal en primer término por el frente Avancemos, Gastón Cecconi, en una entrevista en el programa En Modo Mañana, dijo que el los actuales deberían ser más opositores según el testimonio recogido en sus visitas por los barrios.

¿Porqué cree que los proyectos aprobados en el concejo no se terminan ejecutando cuando pasanal municipio?

– Porque me parece que no hay un trabajo en conjunto, no hay una misma visión de trabajo con el municipio.(…) Creo que los políticis que sean electos o reelectos tienen que dejar de lado esa desidia de seguir con los colores políticos, porque acá el que va a avanzar es el Cafayateño.

En la calle se tiene la percepción que sólo se ejecutan los proyectos presentados por los concejales afines al poder ejecutivo acutal. ¿Usted cree que es así y por que?

– Es por eso que digo que se necesita un concejo delibertante con una oposición fuerte.

Al ser consultado por su percepción de como se desarrollaron las diferentes campañas y que le dijo la gente al respecto, el candidato a concejal aseguró que se nota la diferencia en cuanto a lo económico de las distintas campañas: «Vemos a muchos candidatos entregando un montón de cosas, o a los jóvenes que les regalan pulseras o tragos por el boliche y yo quiero decirles que ese no es el camino. Le digo a la gente que agarre todas las cosas que le dan, pero que tomen consciencia a la hora de votar.

¿Qué harías para mejorar el funcionamiento del Concejo?

– Primero y principal: los horarios. Yo vengo de un trabajo independiente, también vengo de una empresa privada, de una bodega y se lo que es levantarse a las 6:00 de la mañana. Se lo que es el cumplimiento de un horario. Por ahi uno ve que los concejales están solo una hora, llegan tarde o por ahí faltan y eso está en Carta Orgánica, pero nunca se hizo con respecto al cumplimiento de los horarios de entrada y de salida.

Es una cuestión de compromiso (…) yo veo los sueldos de concejales y yo que trabajo en el sector vitivinícola y nosotros no llegamos a esos sueldos. Entonces yo creo que es importante poder cumplir con eso.

Creo que cuando uno se presenta en una candidatura es como presentar un curriculum a la gente. Es presentarse a trabajar.

Entrevista a Gastón Cecconi