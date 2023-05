Gabriel Meisner: «Si fuera electo propondría que, si no hay presupuesto propio, los concejales pongamos plata de nuestro sueldo para informatizar el concejo»

Elecciones 2023

El candidato a concejal por el frene Unidos por Salta, en una entrevista en el programa En Modo Mañana, dijo que es necesario profesionalizar el Concejo Deliberante y contratar a especialistas para poder analizar mejor los proyectos a presentar.

El candidato a concejal por el frente Unidos por Salta, Gabriel Meisner, dialogó con el programa En Modo Mañana, y aseguró que una de primeras propuestas, en caso de ser electo, será llevar al Concejo Deliberante a la calle por lo menos una vez a la semana.

«Cuando arranqué la campaña tenía una visión muy técnica jurídica de lo que quería hacer en el concejo. Al salir a conocer los problemas de la gente me di cuenta que era necesario que el los concejales estén en la calle. Hay muchas necesidades que tiene la gente. Hay chicos que no están pudiendo ir a la escuela porque no tienen un transporte adecuado par ir.», dijo Meisner.

Profesionaización del cargo

Al ser consultado sobre su propuesta de profesionalizar el concejo, Meisner aseguró que habría que solicitar al municipio que se gestione los fondos y sino se debería autogestionar con parte de los sueldos de los concejales.

Además, aseguró que es necesario profesionalizar el concejo deliberante y que cuente con un presupuesto propio para poder gestionar mejor los proyectos: «Me parece que si no podemos conseguir una partida presupuestaria, y bueno, todos los concejales deberíamos, en caso de yo ser electo, poner plata de nuestros bolsillos y hacer entre todos una página web por ejemplo ¿Cuánto cuesta hace una página? Total eso que quede como un regalo del concejo al pueblo.»

El candidato aseguró que para que se pueda trabajar por un Valle Calchaquí fuerte es necesario dejar los egos y las cuestiones políticas de lado.

Fondos de Serenata

Meisner reflexionó sobre como se está manejando el dinero que se obtiene de la organización de la serenata y dijo: «Se está gastando mal. Yo no entiendo que sentido tiene comprar una camioneta Strada, es un vehículo al que no le podes cargar peso, que no tiene ninguna utilidad práctica para un municipio. El intendente se encaprichó con comprar una adoquinera y ahi está, sin uso. Como tener una camioneta tirada porque no tenes la batería. Usemos los fondos de la Serenata para poner en funcionamiento la adoquinera ya que la tenemos.»

Entrevista completa a Gabriel Meisner