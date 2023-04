Vecinos de Pueblo Nuevo realizaron una protesta con pancartas a la entrada del barrio

Sin respuestas

Con motivo de la visita del Ministro de Educación, Matías Cánepa, los dueños de terrenos del loteo se apostaron al costado de la ruta 68 para visibilizar la problemática de falta de luz, agua, seguridad y servicios de mantenimiento.

Vecinos de Pueblo Nuevo realizaron este viernes una protesta en el acceso del barrio con pancartas para aprovechar el paso del ministro de Educación, Matías Cánepa.

«Entendemos que nuestra problemática no tiene que ver con su ministerio pero esperamos que esta medida sirva para que por lo menos, a través del ministro, le llegue la noticia de nuestro reclamo.», dijo la vecina Eliana.

Los vecinos se convocaron cerca de las 8:00 de la mañana a un costado de la ruta 68 para esperar el paso del vehículo en el que se trasladaba Cánepa para inaugurar las cuatro aulas del ciclo inicial de la Escuela Zuviría y realizar un recorrido por las distintas obras de las escuelas de Cafayate.

La Protesta

La vecina Eliana en comunicación con el programa En Modo Mañana, aseguró que no se trató de un corte de ruta: «Nosotro somos respetuosos de las demás personas y por eso es que decidimos no cortar la ruta y ponernos al costado, en la entrada del barrio.», y agregó: «La verdad es que estamos cansados y no sabes ya a quien recurrir para que nos de una solución. Necesitamos que nos pongan la luz, que nos habiliten como barrio de Cafayate y el desarrollista hace años que ya no responde ni se hace cargo de lo que tiene que hacer. Le pedimos a la municipalidad que venga a emparejar las calles o a desmalezar los pastos que tapan las calles y nada.»

La vecina Eliana comentó que cuando comenzaron a comercializar los terrenos, la empresa desarrollista, se había comprometido a realizar un boleto de compraventa con el que dos años más tarde de firmado este documento se podrían escriturar los terrenos. Recién en 2017 se oficializaron dichos boletos pero hasta el momento ningún propietario ha podido realizar la escrituración correspondiente, ya que no se han terminado las obras que le corresponde a la empresa.

En algunos casos, la compra de lo terrenos se realizó hace casi 10 años.

Fotos: Cortesía de Miguel Agüero y vecinos.