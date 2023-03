Un nuevo libro de Ricardo Alonso sobre el Valle Calchaquí une ciencia y poesía

"Geología Calchaquí"

El escritor y geólogo, Ricardo Alonso presenta su libro donde describe la dinámica de la tierra y sirve de guía para el turismo salteño.

El geólogo Ricardo Alonso presentará este jueves un nuevo libro, »Geología calchaquí» (Metáforas de un paisaje singular). Una obra que combina la historia geológica de nuestro valle con la descripción poética con la que artistas y poetas dimensionan a esa región.

La presentación se realizará a las 19.30 en la Sala Walter Adet de la Biblioteca Provincial, ubicada entre Belgrano y Sarmiento. Alonso estará acompañado por el poeta Leopoldo «Teuco» Castilla, quien coordina la colección y por el poeta y músico Marcelo Sutti, autor del prólogo.Cada capítulo del libro es encabezado por versos de distintos poetas quienes describen las maravillas de la naturaleza que fascinan a los pobladores de los valles y a los turistas.

Editado en 2022 en la colección «Memorial del Valle Calchaquí de Salta», un notable esfuerzo editorial de Bodega San Pedro de Yacochuya. Donde el artista plástico Mariano Cornejo ha plasmado en la tapa su visión holística del paisaje. Castilla considera al libro como una »guía imprescindible para atravesar ese laberinto de montañas, que hacen de esta región un escenario de incesantes prodigios».

Marcelo «Pajarito» Sutti quien hizo el prólogo en formato de poesía dijo a Qué pasa Salta que «el libro es encantador, no es un libro científico en si sino una parte pero muy presente la poesía. Está muy bien matizado, con pequeños epígrafes de distintos poetas que fue eligiendo Alonso».</span>

Este es mi libro impreso número 60. Por lo que es muy difícil volver a sentir esa sensación que uno tiene con el primero. Lo que si es curioso para mi, es que en este libro no escribió el prologo un científico reconocido, sino que lo hizo un gran poeta como lo es Sutti, y la tapa la diseño un artista como Mariano Cornejo. Eso es algo muy distinto para mi», dijo a este medio, Ricardo Alonso.

Este libro es un paseo por todas las temáticas. De fondo lo que toca el libro es el paisaje que Alonso lo describe como geólogo y los acompaña con las palabras de diferentes poetas.

«Todos los libros son hijos de uno. Este me importa mucho, no solo por los alumnos de la universidad sino que son obras de referencia y con un fondo científico. Lo cual es importante para los guías de turismo. Los valles calchaquíes reúnen mucho turismo, no hay un libro que recorra de esta manera el valle, que los vaya llevando de la mano. Desde el abra del Acay hasta la quebrada de las conchas, es una guía imprescindible», concluyó el geólogo y escritor Ricardo Alonso.