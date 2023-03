Defensa del Consumidor abrirá una nueva delegación en Cachi

Defensa del Consumidor abrirá una delegación en Cachi. La secretaria de Defensa del Consumidor, María Pía Saravia, resaltó la importancia de la apertura de una nueva oficina ya que, «con esta acción se acerca el Gobierno a todos los ciudadanos a fin de garantizar a los consumidores de los Valles Calchaquíes la defensa de sus derechos y esto es más simbólico aún en un día tan especial como es el Día Mundial del Consumidor».

La funcionaria también agradeció la decisión del intendente, Américo Liendro, de sumarse al convenio para implementar la oficina a la brevedad con personal de su municipio especializado en el derecho consumeril.

Será la delegación número 14 del organismo y tendrá facultades para asesorar, recibir denuncias, realizar audiencias de conciliación e inspecciones.

Por su parte, Liendro agradeció el acompañamiento permanente del Gobierno y agregó que, “con la nueva oficina, se contará con un circuito cerrado, en donde todos los consumidores tendrán acceso a empoderarse sobre sus derechos y tener a la mano herramientas para hacerlos cumplir si son vulnerados”.

Campaña de Difusión

Para la campaña de difusión y concientización alusiva al 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, se preparó material audiovisual y capacitaciones, elaborado por los conciliadores del organismo, teniendo como referencia los temas más consultados y denunciados a fin de prevenir a los consumidores con información respecto a que no se puede cobrar recargo ni precios diferentes en el pago de contado efectivo, débito y crédito en una cuota, no comprar por redes sociales ya que no es seguro y se puede ser víctima de ciber estafas, usar siempre el libro de reclamos y no retirarse enojados del local dejando constancia del hecho y la solución que se espera en un plazo establecido, recordar que los planes de ahorro no es una compra de autos en cuotas ya que el valor de la misma subirá cuando suba el precio del vehículo con lo cual el valor de la cuota siempre será móvil.

Esta campaña audiovisual informativa dirigida a los consumidores podrá visualizarse en redes sociales de la Secretaría y de las delegaciones:

-Facebook: Secretaria de Defensa del Consumidor;

-Instagram: @consumidorsalta;

-Twitter: @Def_ConsuSalta;

-Tik Tok: Consumidorsalta

-Youtube: Secretaria de Defensa del Consumidor.

Además, las 13 delegaciones del interior provincial brindarán asesoramiento y capacitaciones a los consumidores en las plazas principales de cada localidad.

Por su parte, en J. V. González se realizará asesoramiento en materia de defensa del consumidor a los vecinos en la plaza central y una capacitación para abogados a cargo de la Dra. Vanina Castaño, el Dr. Alejo Peyret y la Dra. Rita Cañizarez; donde abordarán las problemáticas en el rubro de tarjeta de crédito, Planes de Ahorro y procesos conciliatorios.

Día Mundial de los Derechos del Consumidor

La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, estableció que el día 15 de marzo se celebrará el día internacional de los derechos del consumidor, en conmemoración al discurso dado por el presidente John F. Kennedy, en el Congreso, donde expresó que, «los consumidores somos el grupo económico más grande en el mercado, motivo por el cual es importante que sean escuchados». Los consumidores, explicó el presidente, deben tener derecho a la seguridad, a la información, a la libre elección y a ser escuchados por los gobiernos en la formulación de sus políticas de consumo. Esta declaración de intenciones, fue la que generó normas a favor de los consumidores.