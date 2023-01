Son 55 los feriantes habilitados para trabajar en Cafayate durante la temporada 2023

Temporada 2023

Así lo confirmó el presidente del Concejo Deliberante, Cristian Avellaneda, en el programa En Modo Mañana, y agregó este viernes ya se entregarían los carnets de artesanos.

Este martes se recibieron terminó de revisar el padrón de artesanos que se presentaron durante el mes de diciembre para ocupar un lugar en la plaza 20 de Febrero durante la temporada 2023.

Según el concejal Cristian Avellaneda, se confirmaron 55 artesanos los que cumplen con los requisitos pedidos por la comisión creada para organizar las ferias compuesta por el Director de Desarrollo Local, Heber Sulca, la directora de Bromatología, Siwar Haro Millán, la Directora de Cultura, Isable Torres y dos concejales. En esta última reunión participaron Mauricio Aguirre y el presidente del concejo.

Con respecto a la distribución de los puestos, Avellaneda confirmó que por el momento la modalidad que se está pensando mediante sorteo: «Personalmente me parece que no es la mejor opción ya que hay artesanos que no se llevan bien con otros y la idea es que todos estén cómodos. Con el sorteo no se garantiza eso ya que les puede tocar estar al lado de otro con el que tienen conflicto.» aseguró.

Este viernes se estarán entregando las credenciales de los artesanos confirmados. Solo queda una manualista por visitar para relevar.