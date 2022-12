Más de mil cuarteles en el país se sumaron al sirenazo de los Bomberos Voluntarios

Así lo confirmó el jefe del cuartel de Bomberos Voluntario San Juan de Dios en conversación con el porgrama En Modo Mañana.

Este jueves el repudio de parte del Concejo de la Federación de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, convocó a un sirenazo general en repudio a los dichos del viceministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, en un progama televisivo.

Según el Jefe de Bomberos San Juan de Dios, Gabriel Domingo, aseguró que esta protesta de los 1.048 cuarteles del país es un llamado de atención para que cesen los «ninguneos» de parte del funcionario contra la comunidad de los trabajadores voluntarios.

«No es la primera vez que vemos al viceministro ninguneando y menospreciando el trabajo de nuestros bomberos. Creemos que no está a la altura de lo que se requiere su función.», dijo Domingo y agregó: «El viceministro cree que por no recibir un sueldo no somos profesionales. Ser profesional no tiene que ver con cobrar un sueldo sino con ser responsable, constante, prepararse y mejorar siempre.»

Ante la pregunta si se preveé un pedido de destitución de parte del Concejo de la Federación de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Domingo aseguró que se está analizando la situación y dijo: «Si tuviera dignidad ya habría presentado su renuncia.»

Servicio Nacional del Manejo del Fuego

Al consultar con el jefe de Bomberos de Cafayate, Gabriel Domingo, sobre las razones por las cuales el viceministro Federovisky llama a la desactivación de la utilización de bomberos voluntarios en incendios forestales, aseguró que tiene que ver con una pelea por administrar y distribuir el fondo que se destina a los bomberos voluntarios.

Según la Ley de Servicios de Bomberos Voluntarios en su artículo 11, todos los cuarteles reciben dinero que surge del cobro de un 5 por mil de las pólizas de seguros de todo el país (exceptuando las pólizas de seguros de vida) y que se destinan para la compra de materiales, insumos y combustibles.

«ARTÍCULO 11. — El subsidio a las asociaciones integrantes del sistema bomberil voluntario de

la República Argentina se formará con una contribución obligatoria del cinco por mil (5‰) de las

primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras. Dicha contribución

no podrá ser trasladable a las primas a abonar por los tomadores y será liquidada por los

aseguradores a la Superintendencia de Seguros de la Nación siendo de aplicación el régimen

establecido en el artículo 81 del decreto ley 20.091 para la tasa uniforme. La Superintendencia

de Seguros de la Nación girará los montos recaudados a la cuenta referida en el artículo 13 de

la presente ley.»

Entrevista completa a Gabriel Domingo

Creación de una nueva Federación provincial

Gabriel Domingo analizó en el programa En Modo Mañana, sobre el balance de este año del cuarte y comentó que se creó una nueva federación de bomberos voluntarios.

«Este año cerramos un año muy bueno para nosotros, logramos incorporar nuevos aspirante que están muy capacitados y a la altura de lo que se requiere para ser bomberos y pudimos concretar algunos proyectos importantes como el reacondicionamiento del cuartel.»

También comento que la nueva federación creada esta formada por cinco cuarteles de las localidades de Cafayate, Seclantás, Belgrano, El Galpón y Pichanal.