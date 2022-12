Leonel Pastrana fue seleccionado como deportista el año de Salta en la categoría trail

El corredor cafayateño conoció la noticia en conversación con el porgrama En Modo Mañana, y se mostró sorprendido y muy contento.

El corredor Leonel Pastrana fue seleccionado como el mejor deportista del año de Salta en la categoría Trail.

En entrevista con Modo Mañana, aseguró que al enterarse comenzó a recordar como comenzó a correr: «A veces me iba con 1500 pesos a alguna carrera. Me invitaban a comer y me recibían en cada pueblo. Es un sacrificio muy enorme.», y comentó que al principio corría con anteojos del trabajo.

«Vengo haciendo las cosas bien, no es para agrandarme sino que la verdad es que entreno mucho, con mucho sacrificio. Era un objetivo claro, correr carreras importante y estar entre los mejores. Tengo la posibilidad de hablar con los mejores del país.» y comentó una anecdota en que otros corredores ya decían en Córdoba: «Bueno ya va a ganar Leonel así que denle todo a él.»

El 21 de diciembre entre los 48 deportistas salteños se definirá a los ganadores de oro, plata y bronce.