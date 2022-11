Impacto ambiental de la humanidad: Acción y reacción en vívo en directo

Ecología

A toda acción, siempre corresponde una reacción. Y las cuestiones ambientales no son la excepción.

Hace mucho que los conocedores y expertos en esta temática vienen advirtiendo sobre las ingentes consecuencias de NO CUIDAR el planeta, por actuar como dueños, y no como parte del todo. Hoy, penosamente, nos toca ver y padecer, y sobre todo, preocuparnos, por la reacción del ambiente…y aunque parezca tarde, no lo es tanto. Estamos a tiempo de remediar en parte la situación que supimos conseguir.

Como se ha dicho, a toda acción corresponde una reacción. La contaminación ambiental es el resultado de introducir sustancias y elementos nocivos en un medio natural, afectando su normalidad y generando impactos negativos que provocan el desequilibrio en su funcionamiento. A continuación, recordamos las causas y consecuencias de la contaminación que propinamos día tras día a nuestra Pachamama:

Causas:

La actividad humana , debida al desarrollo tecnológico y a los avances para mejorar la calidad de vida en cuestiones de comodidad, que deriva en la cantidad de desechos contaminantes que afectan aire, suelo y agua.

, debida al desarrollo tecnológico y a los avances para mejorar la calidad de vida en cuestiones de comodidad, que deriva en la cantidad de desechos contaminantes que afectan aire, suelo y agua. La deforestación o tala indiscriminada de árboles , debida a la necesidad de espacios para la actividad agrícola o al crecimiento urbanístico.

, debida a la necesidad de espacios para la actividad agrícola o al crecimiento urbanístico. El uso de productos químicos en el ámbito agropecuario , como consecuencia de la necesidad de producir mayor cantidad de alimentos en función del crecimiento demográfico.

, como consecuencia de la necesidad de producir mayor cantidad de alimentos en función del crecimiento demográfico. La producción de desechos industriales y domésticos , expulsados al aire, al agua y al suelo.

, expulsados al aire, al agua y al suelo. Los combustibles fósiles , en todo su proceso.

, en todo su proceso. La producción y acumulación de basura , y la falta de aplicación de procesos de reciclaje eficientes y eficaces, con la urgencia de separar en origen.

, y la falta de aplicación de procesos de reciclaje eficientes y eficaces, con la urgencia de separar en origen. El crecimiento demográfico , sin control ni conciencia, lo que deriva en la necesidad de extraer más recursos naturales, intensificar la actividad agropecuaria, ampliar los espacios urbanos y los centros industriales, además de las vías de comunicación.

, sin control ni conciencia, lo que deriva en la necesidad de extraer más recursos naturales, intensificar la actividad agropecuaria, ampliar los espacios urbanos y los centros industriales, además de las vías de comunicación. El desarrollo industrial , que ha llevado a los países industrializados a ser prósperos económicamente, y que ha traído aparejado muchos daños ambientales, al aumentar la explotación de los recursos naturales, desde los árboles hasta la actividad minera y el agua dulce, con la consecuente contaminación y deterioro en la calidad de vida de los grupos humanos más vulnerables.

, que ha llevado a los países industrializados a ser prósperos económicamente, y que ha traído aparejado muchos daños ambientales, al aumentar la explotación de los recursos naturales, desde los árboles hasta la actividad minera y el agua dulce, con la consecuente contaminación y deterioro en la calidad de vida de los grupos humanos más vulnerables. La falta de planificación urbanística , que provoca problemas como la construcción de viviendas en zonas no aptas o de riesgo, con falta de servicios básicos, acumulación de basura, aguas residuales, que derivan más tarde o más temprano, en problemas de salud.

, que provoca problemas como la construcción de viviendas en zonas no aptas o de riesgo, con falta de servicios básicos, acumulación de basura, aguas residuales, que derivan más tarde o más temprano, en problemas de salud. La radiación , debido al adelgazamiento de la capa de ozono, y también al uso de equipos electrónicos (celulares, computadoras, tablets, entre otros), que provoca radiación electromagnética.

Y …¿las consecuencias? ¿Cuáles son?

Lo primero que hay que mencionar, es que afectan la calidad de vida de todo ser vivo, y esto implica:

La contaminación del aire , a través de las emisiones de gases, de la quema de combustibles fósiles, de los incendios provocados intencionalmente o por causa-efecto. En resumen, no sabemos lo que respiramos, independientemente de la percepción de los olores. La contaminación del agua , que afecta todo curso de agua (mares, ríos, lagos, glaciares) que contiene elementos que la hacen insalubre y no apta ni recomendable para su consumo. No hay que olvidar que los mares contienen algas, que producen más oxígeno que los árboles! La contaminación del suelo , debida a los residuos industriales, la basura urbana, el uso de pesticidas, la actividad minera.

Ante este panorama poco alentador, queda una única opción de conducta y cuidado del ambiente, y es ABANDONAR LA CULTURA DEL “use y tire ”. Los seres humanos ya no podemos permitirnos el lujo de continuar con esa actitud, porque la cuestión ya es de supervivencia. Hay que evitar llegar a la SUPERVIVENCIA DEL MÁS APTO, que entre nosotros sería “el que tiene mejores y mayores recursos”, y eso sí, DEPENDE DE NOSOTROS.

Por Mirian Lamas Rivero