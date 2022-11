Miguel Ángel Lovaglio: «El ejecutivo quiere amedrentar al Concejo Deliberante»

Obra polémica

El empresario cafayateño aseguró que la respuesta que recibió en realación a la denuncia por la ubicación de la planta depuradora de líquidos cloacales, fue un documento con 12 fojas con estudio de años anteriores de la cuenca del río Chuscha.

El bodeguero, Miguel Ángel Lovaglio, en una entrevista en el programa En Modo Mañana, comentó que tras la denuncia administrativa en contra de la Municipalidad de Cafayate y la empresa Aguas del Norte, recibió un documento en el que constan solamente planimetrías de años anteriores.

«Según me informaron, desde la municipalidad mandaron la denuncia que yo hice a Aguas del Norte y desde ahí contestaron esto que me mandan del ejecutivo. Otra cosa es que tengo entendido que mandaron este mismo informe que no contrasta en nada a lo presentado por los ingenieros civiles que vinieron a realizar un estudio de la cuenca, al Concejo Deliberante para que lo apruebe y también caigan en la volteada.», dijo Lovaglio.

El empresario agregó que dentro de 20 días formalizará una demanda penal contra a Municipalidad y contra Aguas de Salta:

Respuesta de la Municipalidad

En una nota firmada por el Secretario de Gobierno, Marcos Arjona, se pone en conocimiento la respuesta emitida por la empresa Co.Sa y Sa. con fecha 24/10/2022.

Antecedentes

El finquero, Miguel Ángel Lovaglio, llamó a una conferencia de prensa el 29 de septiembre en la puerta de la Municipalidad de Cafayate para anunciar la presentación de una demanda penal contra la municipalidad y la entrega de copias de un informe de impacto ambiental realizado de manera particular en el que, asegura, el lugar tiene una gran vulnerabilidad.

Lovaglio aseguró que hizo la entrega de la demanda penal a un funcionario municipal para que sea entregada al sector legal.

«Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para parar este desastre ambiental que quieren hacer. No queremos que Cafayate se quede sin cloacas por hacer las cosas mal.», dijo Lovaglio.

Aguas del Norte

Consultada la empresa por Radio Cafayate 95.1, aseguraron que durante la semana se comunicarían para ampliar la información presentada.

Entrevista a Miguel Ángel Lovalgio