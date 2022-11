La Cámara de Turismo de Cafayate estaría conformada para fin de año

Ya son 50 empresarios

Así lo aseguraron los principales promotores de este nuevo organismo José Luis Aiello Y Diego Collado, en el programa En Modo Mañana.

Los empresarios hoteleros José Luis Aiello y Diego Collado confirmaron el avance de la creación de la Cámara de Turismo de Cafayate, la cual se encuentra en una etapa formativa a la espera de la finalización de los trámites legales.

«Estimamos que para diciembre la cámara ya va a estar conformada y queremos invitar a todos los actores que prestan servicios vinculados al turismo. Lo único que necesitamos es que estén registrados e inscriptos como prestadores de servicios.» aseguró Aiello.

Por su parte el empresario Diego Collado comentó que está cámara va a permitir generar una fuerza más importante a la hora de gestionar y solicitar obras con instituciones a nivel municipal, provincial y nacional que, de otra manera, no se podría lograr: «Con José fuimos a la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires (FIT) y nos quedamos helados cuando nos dijeron que no podíamos pedir nada si no era a través de una cámara.», y agregó: «Nos dimos cuenta que algo estaba mal para que Cafayate, el segundo destino turítico de la provincia, que está posicionado a nivel internacional, no tiene una cámara de turismo que trabaje para organizar el crecimiento que tiene.»

Segun comentaron Aiello y Collado hasta el momento ya son 50 los empresario que se sumaron para participar de esta Cámara y esperan que se sumen más personas. En la primera reunión participaron 30 personas hace dos semanas.

Centro de Conveciones

Aiello y Collado aseguraron que la construcción del Centro de Convenciones va a ser una herramienta más que importante para el desarrollo del turismo y que desde la Cámara ven como una oportunidad importante para cambiar el promedio de pernocte en nuestra ciudad.

«Hay que tener en cuenta que esas 500 personas que van a venir para los congresos también vienen con familiares y eso te suma tres en algunos casos haasta cuatro personas más, o sea que el crecimiento que puede generar es total.», aseguró Collado y agregó que la idea de crear este nuevo organismo de turismo va a ayudar a capitalizar este contingente y que más actores turísticos puedan beneficiarse de ese nuevo servicio.

