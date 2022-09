Lourdes Chocobar: «Mi niño no paraba de llorar cuando le decía de ir a la escuela»

Valiente testimonio

La biciperegrina de Cafayate que viajó sola para pedir que no le hagan más bulliyng a su hijo estuvo en el programa En Modo Mañana y contó su historia.

La mamá de Danilo, Lourdes Chocobar, visitó los estudios de Radio Cafayate 95.1, luego de la travesía en bicicleta que finalizó este martes frente a las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro para pedir que cese el bullying contra su hijo.

Chocobar dijo que empezó a notar que casa vez que su niño volvía de las escuela, le encontraba los útiles rotos durante casi todo el primer semestre del año.

«Un día volvió con la goma de borrar toda desarmada y cuando le pregunté me dijo llorando que un compañerito se la había metido a la boca, la había roto y se la había devuelto así.», contó muy conmovida la madre de Danilo.

Entrevista a Lourdes Chocobar

Con lágrimas en los ojos, Lourdes, contó que un día su hijo de 7 años volvió de las escuela llorando y le dijo que no tenía ganas de vivir: «Ese fue mi límite, en ese momento sentí que tenía que hacer algo y me fuí a hablar con su maestras. La respuesta que me dió me dolió mucho como madre, me dijo:´Con el único que siempre tengo problemas es con él, con ningún otro chico me pasa esto.´ «.

Ante la tremeda respuesta fue a hablar con la dirección de la escuela de Zuviría para encontrar una solución y logró que lo cambiaran de sección: «Gracias a Dios ahora está con una maestra impecable y los compañeritos son espectaculares. A veces lo alientan a Danilo cuando se demora en copiar del pizarrón diciéndole ¡vos podés!¡vamos sos un capo!»

Llamado a la solidaridad

Chocobar se acercó a la radio para contar esta historia y visibilizar con lo que le pasó a su niño para que no le pase a otros y para pedir la colaboración de la comunidad para encontrar una vivienda donde alquilar ya que están viviendo en una habitación de prestado.

Además comentó que este lunes perdió su billetera fuera de la Escuela Zuviría, color fucsia con morado y la imágen de la torre Eiffel donde tiene los documentos y estudios que debe realizarse Danilo este viernes.

Solicita que puedan dejarlo en la Radio Cafayate 95.1, Güemes sur 321 o contactarse al (03868) 465548.