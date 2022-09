Murió Magdalena Ruiz Guiñazú

Nacida el 15 de febrero de 1935 en Buenos Aires, dio sus primeros pasos en los medios a los 19 años. A lo largo de su carrera, trabajó en medios gráficos, radiales y televisivos, con algunas breves interrupciones por motivos personales, cuando nacieron sus hijos. Además, fue una activa militante en materia de derechos humanos; de hecho, al finalizar la última dictadura militar, conformó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

Fue, además, una de las pocas civiles que entró en la ESMA, de cara al juicio que se llevó adelante contra la Junta militar. “Es un lugar enorme, gigantesco, con vigas de hierro donde encadenaban a los detenidos. Reinaba un enorme silencio entre quienes habíamos entrado. Y no me preguntes por qué, pero me encontré diciendo, fuerte: ‘Por la misericordia de Dios, que descansen en paz’”, recordó la periodista por entonces.

Su último trabajo había sido en Radio Mitre, donde conducía un ciclo los sábados por la mañana, en que pasaba algunos de los temas clásicos que la emocionaban. Pero sus comienzos se remontan a la década del 50. A lo largo de su trayectoria había sido galardonada con 15 premios Martín Fierro.

En las últimas semanas, había estado ausente de su programa radial en Radio Mitre por su estado de salud. «Junto a Miguel y Nicolás Wiñazki, en sus últimos años estuvo al frente de ‘Magdalena y la noticia deseada’. Previamente, había conducido ‘Magdalena Tempranísimo’ (1987 – 2006) y también había formado parte de ‘Lanata Sin Filtro’ en su regreso a la radio en 2014», detallaron desde la emisora.

Ganadora de los premios Konex de Brillante y Platino, fue una activa defensora de los derechos humanos. Integró la CONADEP que elaboró el informe Nunca Más, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos durante la dictadura militar instaurada en la Argentina en 1976.

En una entrevista reciente con Clarín, había afirmado la enorme pasión que la unía con su profesión. «El periodismo es mi vida misma. ¿A quién le importa en que año nací? A nadie. Lo importante es lo que estoy haciendo, fijate en las mediciones de Mitre, seguimos a la cabeza. Lo que importa es pasarlo bien. No me pongo a pensar cuántos años tiene cada uno. El que no está conforme con su edad, lo debe pasar mal», contó.

En 1980 le concedieron la Orden del Mérito de Polonia por la cobertura del papa Juan Pablo II. La República de Francia le otorgó en 1984 el Caballero de la orden del Mérito de Francia por su defensa de los derechos humanos y libertad de prensa, luego en 1994 la Legión de Honor de aquel mismo país y la Orden del Mérito de Italia, ambas en el grado de Oficial.