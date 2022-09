Dulce Rodríguez Rosales: «Estoy muy contenta porque con las otras chicas nos ayudamos mucho entre nosotras»

Representante 2022

Así comentó la Embajadora de los Estudiantes en conversación con el programa En Modo Mañana, este lunes y aseguró que se vivió un proceso muy lindo teniendo en cuenta que es la primera y la última vez que puede participar.

Este sábado la estudiante de la Escuela Técnica 3.111 (Ex Manualidades), Dulce Rodríguez Rosales fue elegida para representar a Cafayate en el certamen provincial.

Este lunes, Rodríguez Rosales, estuvo en los estudios de Radio Cafayate 95.1 y contó como fue su experiencia de la elección, tras dos años de pandemia en que no se había podido hacer: «Esta va a ser la primera y la última vez que voy a participar porque ya estoy en el 5 año, y estoy muy contenta porque desde que me eligieron en la escuela conocí muchos lugares y mucha gente.»

A ser consultada sobre como sigue ahora el proceso de elección, comentó que la próxima instancia es en Apolinario Saravia el 17 de septiembre y que aún no recibió la comunicación de la municipalidad para saber que es lo que hay que hacer.

La flamante embajadora comentó que planea estudiar educación física y también le gustaría ahondar más en temas de desarrollos tecnológicos: «Se que no tienen mucho que ver pero son las dos cosas que mas me interesan para cuando salga. Siempre me gustó el atletismo y además soy parte del taller de robótica de la escuela.», dijo Rodríguez.

Mirá la entrevista completa aquí

Ante la consulta de cuales son las cualidades que rescata de la su escuela, Dulce, aseguró que lo que más se destaca es la salida laboral que permite la especialización: «Nosotros vamos a hoteles y restaurantes y si haces bien las cosas podes quedar contratada.» y además agregó que muchas tradiciones artesanas de nuestra ciudad se mantienen vivas gracias a las disciplinas que se enseñan ahí.