Un docente salteño asegura haber visto un OVNI en la Ruta 68 cerca de Cafayate y lo fotografió

En El Sapo

Eran cerca de las 4 de la madrugada del miércoles 15 de julio. “Estaba solo en la ruta a la altura de El Sapo. Me paré a un costado y lo observé un largo rato: si me tiene que llevar que me lleve, me dije”, contó el profesor de filosofía Carlos Paz Morales.

Carlos Paz Morales asegura que el objeto se veía mucho más grande que lo que muestra la fotografía, ya que fue tomada con un celular muy limitado

Pálido, nervioso y por sobre todas las cosas impactado por la experiencia, el profesor de Filosofía, Carlos Paz Morales, asegura haber visto un OVNI camino a Cafayate.

“Yo regresaba a Salta el miércoles por la madrugada, como lo hago habitualmente todas las semanas luego de dar clases en la ex Escuela Normal de Cafayate. Eran cerca de las 4, cuando de repente veo que una luz me alumbra por detrás de la camioneta. Pensé que era un auto, pero al mirar por los espejos no había absolutamente nada”, relató el docente.

Paz Morales contó que a lo único que atinó fue a estacionar en la banquina, a la altura de la formación rocosa conocida como “El Sapo”, según publicó El Tribuno.

“Me bajé. Pese a que había una luna llena asombrosa, creo que fue esa a la que llaman de fresa, el camino estaba oscuro. Solo pude vislumbrar un extraño objeto en un abra entre los cerros, lo tenía ahí enfrente mío, no muy lejos. Llegué a pensar que podía tratarse de una de esas luces que ponen en la punta de las antenas, pero no podía ser porque era blanca y bastante grande”, detalló el docente.

El objeto luminoso, según la descripción del filósofo salteño, tenía forma alargada, tipo habano y se movía de izquierda a derecha, zigzagueante, amenazante.

“Me dije a mí mismo, de aquí no me voy pase lo que pase. Si me tiene que llevar, que me lleve. Y sin quitar la vista del cielo, porque estaba como hipnotizado saqué el celular, puse en cámara y tomé unas fotografías. Estábamos solos, ese extraño objeto, yo y el desierto, sumidos en una profunda oscuridad y en un apabullante silencio”, aseguró.

De acuerdo al testimonio, el contacto «face to face» duró alrededor de 5 minutos, pero “en una milésima de segundo, como un rayo de luz, el objeto se esfumó”, manifestó Paz Morales.

Si bien en las fotografías quedó plasmado el objeto luminoso, el docente describe que era mucho más grande e impactante de lo que se ve, puesto que la cámara de su teléfono es muy limitada.