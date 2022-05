Frentistas piden al Concejo Deliberante que libere la Plaza 20 de Febrero

Continúa el conflicto

En una carta, comerciantes de Cafayate piden que no se permita el uso de la plaza a los vendedores ambulantes, vendedores golondrinas, «Hippies» y Feriantes.

Este lunes alrededor de 39 comerciantes de la zona centro de Cafayate firmaron un petitorio que fue entregado al Concejo Deliberante para «evitar el uso y abuso de la plaza» (20 de Febrerro) de vendedores y feriantes ya que consideran que están siendo afectados sus negocios.

Según el documento al que pudo acceder Radio Cafayate 95.1, frentistas y comeciantes de la periferia del centro firmaron el pedido aduciendo que están siendo afectados ya que pagan alquileres, impuestos, servicios y otros gastos a diferencia de los puestos que se ubican en la plaza.

También piden a los legisladores municipales que se busque una solución definitiva para los artesanos de Cafayate y que puedan tener un lugar fuera de la plaza y acorde.

Por otro lado, referentes de la Feria Cultural Cafayate (ex Ferias Unidas Cafayate), aseguran apoyan el pedido de levantar los puestos de aquellos artesanos y vendedores ambulantes que no son locales pero consideran que los frentistas y comerciantes no se verían afectados por la actividad de los artesanos cafayateños y pidieron a la Secretaría de Bromatología y Comercio que realice el relevamiento que se había acordado a principios de año.

Desde la Feria Cultural Cafayate aseguraron a este medio que están negociando seguir trabajando en la plaza hasta que se materialice el proyecto de usar parte del dinero de la Serenata 2022 para acondicionar la Plaza Güemes y realizar un espacio cultural donde los artesanos locales registrados puedan utilizar de forma fija.

Este proyecto había sido deslizado como una posibilidad por el intendente Fernando Almeda, en la conferencia de prensa realizada a razón del informe económico del festival.

Acuerdos

Tanto los frentistas, comerciantes de la periferia y artesanos nucleados en la Feria Cultural Cafayate están de acuerdo con la prohibición del asentamiento de artesanos, revendedores y feriantes que están de paso y no cuidan la plaza: «Algunos ya rompieron los mármoles de la plaza porque se ponen a martillar ahí.», dijo una vocera de los feriantes locales.

Discrepancias

Si bien llegaron a un punto de acuerdo aún se mantienen diferencias entre los comerciantes y feriantes sobre la permanencia de los artesanos locales en la plaza principal en las que unos aseguran que no deberían estar en absoluto y los otros que, mediante el permiso concedido por el Concejo Deliberante pueden realizar su actividad y que no afectan a los frentistas.

Otro punto es que en una negociación se planteó que los manualistas locales puedan estar un solo fin de semana al mes, lo cual aún no es aceptado del todo por estos y aseguran que seguirán negociando para llegar a un acuerdo.

Finalmente, desde la Secretaría de Bromatología habían afirmado que no podían realizar el relevamiento debido a las disputas internas que habían entre los feriantes que llevó a la disolución de la agrupación Ferias Unidas de Cafayate.