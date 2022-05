Vecinos del Barrio Costanera piden que se arregle definitivamente el pozo del canal de riego

Reclamo de obras

El agujero se encuentra en la esquina de las calles Buenos Aires y Lamadrid y representa un peligro ya que ni siquiera está señalizado.

Este martes vecinos del Barrio Costanera hicieron llegar al programa En Modo Mañana, una queja a la municipalidad por el parche realizado para tapar una parte del badén de riego de la que corre por la calle Buenos Aires y esquina Lamadrid.

Los vecinos aseguran que en febrero se había hecho un arreglo que solo duró tres meses y se volvió a romper dejando al descubierto el canal de riego y los hierros de la estructura.

Uno de los vecinos hizo llegar el relcamo a este medio y solicita al concejo deliberante y al municipio que trabajen para dae una solución definitiva a este problema que representa un grave riesgo para las personas y por los daños que puede provocar en los vehículos.

Mensaje transcripto

«Buenos dias

Hoy quiero dar a conocer a cerca de una reparacion que se llevo a cabo en el mes de febrero en un baden del canal de riego en el BARRIO COSTANERA , entre las calles Buenos Aires y Madrid .

Esta reparaciones no duró mas tres meses y ya está deteriorada. Ustedes podrán ver a través de estas foto o bien visitando dicho lugar para comprobar este caso.

Esto solo revela que sólo se colocan parche años tras años con el el objetivo que se repita dicho problema,solo en temporada recién se arregla..

Esto es un gasto y no una inversión , es burla para nuestros vecinos que transitan por esos lugares.

Me pregunto

¿ Quien hizo el arreglo de este lugar días antes de la Serenata? ¿El muncipio o el consorcio?

¿Quienes son los responsables de inspeccionar si hacen bien dicho trabajo.?

Debido que es un peligro para las persona que transitan por esos lugares , un peligro mayor para nuestros niños y ancianos que debemos cuidar .

Pido a los responsable que se repare el badén del canal de riego en Barrio Costanera ,que se lo repare con materiales y cuidado de calidad ;para dure más tiempo y no sea un parche nuevamente.

Solicito al concejo deliberante de Cafayate que tome carta en el asunto y salga a los barrios a interiorizarse más a cerca de las necesidades de nuestros vecinos.

Solicito que el concejo deliberantes sean más vigilante en garantizar seguridad de nuestra gente

Necesitamos un muncipio más responsable y amigable de su pueblo.»