Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.
Este miércoles no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate. El total de casos es de 2.901 desde el inicio de la pandemia, de los cuales 794 corresponden a este año y 1526 a 2021.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 9 casos nuevos en la provincia, todos confirmados por laboratorio. Se incluyen, además, 24 casos adicionales (del departamento de Metán), correspondientes a un ajuste de registros anteriores.
En ese periodo se recibieron 24 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 154.268 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 150.564, lo que representa el 98%.
Hay 27 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 17 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.426.
|Fecha: 27-04-2022 ( 14.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2022
|Total de casos acumulados
|Anta
|0
|2110
|6681
|Cachi
|0
|578
|1419
|Cafayate
|0
|794
|2902
|Capital
|8
|32535
|79469
|Cerrillos
|1
|2144
|5428
|Chicoana
|0
|1158
|2986
|Gral. Güemes
|0
|2144
|5048
|Gral. San Martín
|0
|3928
|10785
|Guachipas
|0
|188
|478
|Iruya
|0
|201
|788
|La Caldera
|0
|988
|2366
|La Candelaria
|0
|435
|1012
|La Poma
|0
|91
|198
|La Viña
|0
|514
|1545
|Los Andes
|0
|533
|1142
|Metán
|0
|1897
|5911
|Molinos
|0
|349
|1009
|Orán
|0
|4980
|11586
|Rivadavia
|0
|876
|2466
|Rosario de la Frontera
|0
|1083
|3515
|Rosario de Lerma
|0
|2037
|5267
|San Carlos
|0
|272
|1046
|Santa Victoria
|0
|425
|1221
|TOTAL
|9
|60260
|154268
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 27/04/2022
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2022
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|0
|2110
|6681
|AGUA CALIENTE
|0
|4
|8
|ALGARROBAL
|0
|0
|3
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|284
|962
|BALBUENA
|0
|0
|1
|CEIBALITO
|0
|10
|15
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|36
|108
|CORONEL OLLEROS
|0
|33
|66
|EL ARENAL
|0
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|262
|909
|GAONA
|0
|73
|275
|GENERAL PIZARRO
|0
|36
|99
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|0
|1024
|3014
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|1
|LAS LAJITAS
|0
|285
|1030
|LUIS BURELA
|0
|1
|5
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|29
|87
|PIQUETE CABADO
|0
|14
|30
|RIO DEL VALLE
|0
|14
|57
|TOLLOCHE
|0
|5
|8
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|578
|1419
|CACHI
|0
|487
|1228
|CACHI ADENTRO
|0
|9
|17
|COLTE
|0
|2
|6
|EL BARRIAL
|0
|0
|2
|LAS TRANCAS
|0
|0
|1
|PAYOGASTA
|0
|80
|164
|SAN JOSE DE ESCALCHI
|0
|0
|1
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|0
|794
|2902
|CAFAYATE
|0
|791
|2882
|DIVISADERO
|0
|1
|2
|LAS CONCHAS
|0
|1
|3
|TOLOMBOM
|0
|0
|13
|YACOCHUYA
|0
|1
|2
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|8
|32535
|79469
|ATOCHA
|0
|47
|143
|CASTELLANOS
|0
|0
|6
|LAS COSTAS
|0
|8
|14
|LA CIENAGA
|0
|7
|42
|SALTA
|8
|31086
|75780
|VILLA SAN LORENZO
|0
|1387
|3484
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|1
|2144
|5428
|CERRILLOS
|1
|1632
|3928
|LA ISLA
|0
|3
|20
|LA MERCED
|0
|436
|1283
|SAN AGUSTIN
|0
|73
|197
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|0
|1158
|2986
|AGUA NEGRA
|0
|0
|5
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|4
|8
|BELLA VISTA
|0
|4
|9
|CALVIMONTE
|0
|0
|1
|CHICOANA
|0
|455
|1123
|CHIVILME
|0
|19
|22
|EL CARRIL
|0
|673
|1783
|EL MOLLAR
|0
|1
|14
|EL TIPAL
|0
|1
|4
|ESCOIPE
|0
|0
|11
|LAS MORAS
|0
|1
|3
|PULARES
|0
|0
|2
|QUEBRADA DE ESCOIPE
|0
|0
|1
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|0
|2144
|5048
|CABEZA DE BUEY
|0
|1
|3
|BETANIA
|0
|7
|14
|CAMPO SANTO
|0
|274
|743
|COBOS
|0
|38
|71
|EL BORDO
|0
|178
|483
|EL PRADO
|0
|0
|2
|EL SAUCE
|0
|0
|2
|GENERAL GUEMES
|0
|1645
|3727
|PALOMITAS
|0
|1
|3
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|0
|3928
|10785
|ACAMBUCO
|0
|4
|9
|AGUARAY
|0
|704
|1940
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|46
|134
|CAMPICHUELO
|0
|1
|8
|CAMPO DURAN
|0
|1
|4
|CARBONCITO
|0
|0
|4
|CORONEL CORNEJO
|0
|9
|40
|DRAGONES
|0
|49
|189
|EMBARCACION
|0
|822
|1621
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|61
|179
|GENERAL MOSCONI
|0
|350
|921
|HICKMAN
|0
|13
|43
|MISION CHAQUEÑA
|0
|7
|16
|PADRE LOZANO
|0
|4
|15
|PIQUIRENDA
|0
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|0
|233
|1265
|RECAREDO
|0
|0
|5
|TARTAGAL
|0
|1624
|4389
|TONONO
|0
|0
|1
|YACUI
|0
|0
|1
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|188
|478
|GUACHIPAS
|0
|188
|478
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|201
|788
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|0
|0
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|7
|CHIYAYOC
|0
|0
|1
|COLANZULI
|0
|8
|31
|CORTADERAS
|0
|2
|14
|IRUYA
|0
|153
|538
|ISLA DE CAÑAS
|0
|33
|131
|LA MESADA GRANDE
|0
|0
|2
|LAS CAPILLAS
|0
|0
|2
|SAN ISIDRO DE IRUYA
|0
|2
|15
|PUEBLO VIEJO
|0
|0
|4
|RODEO COLORADO
|0
|3
|36
|VIZCARRA
|0
|0
|7
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|0
|988
|2366
|ISLA DE BAQUEROS
|0
|0
|4
|CAMPO ALEGRE
|0
|1
|2
|LA CALDERA
|0
|340
|733
|LA CALDERILLA
|0
|11
|38
|VAQUEROS
|0
|636
|1589
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|435
|1012
|CEIBAL
|0
|5
|35
|EL TALA
|0
|192
|480
|EL JARDIN
|0
|92
|238
|LA CANDELARIA
|0
|146
|259
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|91
|198
|CERRO NEGRO
|0
|0
|3
|COBRES
|0
|14
|37
|EL RODEO
|0
|4
|17
|LA POMA
|0
|73
|141
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|0
|514
|1545
|AMPASCACHI
|0
|1
|3
|CORONEL MOLDES
|0
|291
|1018
|LA VIÑA
|0
|203
|462
|LAS ABRITAS
|0
|0
|1
|TALAPAMPA
|0
|19
|61
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|533
|1142
|OLACAPATO
|0
|15
|31
|SALAR DE POCITOS
|0
|4
|4
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|402
|856
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|42
|70
|TOLAR GRANDE
|0
|70
|181
|DEPARTAMENTO METÁN
|0
|1897
|5911
|AGUA BLANCA
|0
|1
|9
|EL GALPON
|0
|184
|784
|EL TUNAL
|0
|18
|58
|EL VALLECITO
|0
|1
|1
|LAGUNITA
|0
|0
|5
|LUMBRERAS
|0
|23
|73
|METAN VIEJO
|0
|18
|64
|RIO PIEDRAS
|0
|34
|145
|SAN JOSE DE METAN
|0
|1618
|4765
|SAN JOSE DE ORQUERA
|0
|0
|7
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|349
|1009
|AGUADITA
|0
|1
|3
|ALUMBRE
|0
|12
|34
|AMAICHA
|0
|0
|3
|CUCHIYACO
|0
|16
|47
|COLOME
|0
|1
|8
|CAMPUEL
|0
|1
|2
|EL CHURCAL
|0
|0
|8
|LA PUERTA
|0
|21
|99
|LURACATAO
|0
|13
|43
|MOLINOS
|0
|125
|426
|SECLANTAS
|0
|152
|313
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|7
|14
|TACUIL
|0
|0
|9
|DEPARTAMENTO ORÁN
|0
|4980
|11586
|ABRA GRANDE
|0
|0
|2
|AGUAS BLANCAS
|0
|67
|164
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|302
|915
|EL TABACAL
|0
|38
|70
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|470
|1142
|LOS NARANJOS
|0
|0
|2
|PICHANAL
|0
|502
|993
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|0
|3478
|8016
|URUNDEL
|0
|123
|282
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|876
|2466
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|11
|53
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|2
|27
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|134
|572
|EL DESTIERRO
|0
|0
|2
|EL OCULTAR
|0
|0
|1
|EL SALADO
|0
|0
|1
|LA PUNTANA
|0
|7
|9
|LA UNION
|0
|152
|404
|LOS BLANCOS
|0
|25
|90
|MISION LA PAZ
|0
|4
|7
|PLUMA DE PATO
|0
|14
|34
|RIVADAVIA
|0
|165
|541
|SAN PATRICIO
|0
|0
|5
|SANTA MARIA
|0
|6
|20
|SANTA ROSA
|0
|80
|87
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|276
|613
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|1083
|3515
|ALMIRANTE BROWN
|0
|1
|1
|ANTILLA
|0
|21
|57
|ARAGON
|0
|0
|1
|ARENAL VIEJO
|0
|0
|1
|BALBOA
|0
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|13
|32
|EL BORDO
|0
|0
|2
|EL POTRERO
|0
|12
|60
|HORCONES
|0
|0
|20
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|1036
|3322
|SAN FELIPE
|0
|0
|4
|SAN LORENZO
|0
|0
|13
|SANTA MARIA
|0
|0
|1
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|0
|2037
|5267
|AGUA CHICA
|0
|5
|10
|CAMPO QUIJANO
|0
|724
|2009
|EL ENCON
|0
|2
|13
|EL ROSAL
|0
|0
|1
|INGENIERO MAURY
|0
|1
|2
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|3
|6
|LA SILLETA
|0
|280
|740
|ROSARIO DE LERMA
|0
|1022
|2486
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|272
|1046
|AMBLAYO
|0
|1
|27
|ANGASTACO
|0
|46
|250
|ANIMANA
|0
|68
|222
|CORRALITO
|0
|2
|9
|EL BARRIAL
|0
|10
|33
|ISONZA
|0
|0
|3
|PUCARA
|0
|1
|2
|RUMIARCO
|0
|0
|1
|SAN ANTONIO
|0
|4
|6
|SAN CARLOS
|0
|140
|490
|SANTA ROSA
|0
|0
|3
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|425
|1221
|ACOYTE
|0
|2
|8
|ANTIGAL
|0
|0
|1
|CAMPO LA CRUZ
|0
|0
|1
|EL PUESTO
|0
|0
|11
|HORNILLOS
|0
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|1
|40
|LOS TOLDOS
|0
|158
|333
|MECOYITA
|0
|1
|8
|NAZARENO
|0
|177
|507
|POSCAYA
|0
|0
|6
|PUCARA
|0
|0
|10
|RODEO PAMPA
|0
|0
|4
|SAN FELIPE
|0
|0
|11
|SANTA CRUZ
|0
|0
|6
|SANTA VICTORIA
|0
|86
|274
|TOTALES
|9
|60260
|154268
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación