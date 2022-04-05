Este martes no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate

Locales05.04.2022 - 16:38

Pandemia

Este martes no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate

Por Pachi el día abril 5, 2022

Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.

Este martes no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate. El total de casos es de 2.901 desde el inicio de la pandemia, de los cuales 793 corresponden a este año y 1526 a 2021.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 5 casos nuevos en la provincia, todos confirmados por laboratorio.

 En ese periodo se recibieron 11 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

 Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 154.118 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 150.030, lo que representa el 97%.

Hay 40 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 15 con asistencia respiratoria mecánica.

 A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.394 Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.

 

Fecha: 05-04-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 0 2109 6680
Cachi 0 577 1418
Cafayate 0 793 2901
Capital 5 32459 79393
Cerrillos 0 2140 5424
Chicoana 0 1155 2983
Gral. Güemes 0 2141 5045
Gral. San Martín 0 3924 10781
Guachipas 0 188 478
Iruya  0 201 788
La Caldera 0 988 2366
La Candelaria 0 435 1012
La Poma 0 91 198
La Viña 0 513 1544
Los Andes 0 533 1142
Metán 0 1861 5875
Molinos 0 348 1008
Orán 0 4975 11581
Rivadavia 0 876 2466
Rosario de la Frontera 0 1083 3515
Rosario de Lerma 0 2024 5254
San Carlos 0 272 1046
Santa Victoria 0 424 1220
TOTAL 5 60110 154118
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 05/04/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 2109 6680
AGUA CALIENTE 0 4 8
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 0 284 962
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 10 15
CORONEL MOLLINEDO 0 36 108
CORONEL OLLEROS 0 33 66
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 261 908
GAONA 0 73 275
GENERAL PIZARRO 0 36 99
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1024 3014
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 285 1030
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 29 87
PIQUETE CABADO 0 14 30
RIO DEL VALLE 0 14 57
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 0 577 1418
CACHI 0 486 1227
CACHI ADENTRO 0 9 17
COLTE 0 2 6
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 80 164
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 793 2901
CAFAYATE 0 790 2881
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 5 32459 79393
ATOCHA 0 47 143
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 8 14
LA CIENAGA 0 7 42
SALTA 5 31013 75707
VILLA SAN LORENZO 0 1384 3481
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 2140 5424
CERRILLOS 0 1628 3924
LA ISLA 0 3 20
LA MERCED 0 436 1283
SAN AGUSTIN 0 73 197
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 1155 2983
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 8
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 0 455 1123
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 0 671 1781
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 2141 5045
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 0 274 743
COBOS 0 38 71
EL BORDO 0 178 483
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 0 1642 3724
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 3924 10781
ACAMBUCO 0 4 9
AGUARAY 0 701 1937
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 46 134
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 9 40
DRAGONES 0 49 189
EMBARCACION 0 822 1621
GENERAL BALLIVIAN 0 61 179
GENERAL MOSCONI 0 350 921
HICKMAN 0 13 43
MISION CHAQUEÑA 0 7 16
PADRE LOZANO 0 4 15
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 233 1265
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 0 1623 4388
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 188 478
GUACHIPAS 0 188 478
DEPARTAMENTO IRUYA  0 201 788
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 8 31
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  0 153 538
ISLA DE CAÑAS 0 33 131
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 988 2366
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 0 340 733
LA CALDERILLA 0 11 38
VAQUEROS 0 636 1589
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 435 1012
CEIBAL  0 5 35
EL TALA 0 192 480
EL JARDIN 0 92 238
LA CANDELARIA 0 146 259
DEPARTAMENTO LA POMA 0 91 198
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 73 141
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 513 1544
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 0 290 1017
LA VIÑA 0 203 462
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 19 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 533 1142
OLACAPATO 0 15 31
SALAR DE POCITOS 0 4 4
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 402 856
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 42 70
TOLAR GRANDE 0 70 181
DEPARTAMENTO METÁN 0 1861 5875
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 0 183 783
EL TUNAL 0 18 58
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 23 73
METAN VIEJO 0 16 62
RIO PIEDRAS 0 34 145
SAN JOSE DE METAN 0 1585 4732
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 348 1008
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 12 34
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 16 47
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 21 99
LURACATAO 0 13 43
MOLINOS 0 124 425
SECLANTAS 0 152 313
SECLANTAS ADENTRO 0 7 14
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 0 4975 11581
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 67 164
COLONIA SANTA ROSA 0 301 914
EL TABACAL 0 38 70
HIPOLITO YRIGOYEN 0 470 1142
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 0 502 993
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 3474 8012
URUNDEL 0 123 282
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 876 2466
ALTO DE LA SIERRA 0 11 53
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 27
CORONEL JUAN SOLA 0 134 572
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 7 9
LA UNION 0 152 404
LOS BLANCOS 0 25 90
MISION LA PAZ 0 4 7
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 0 165 541
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 0 276 613
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1083 3515
ALMIRANTE BROWN 0 1 1
ANTILLA 0 21 57
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 13 32
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 12 60
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1036 3322
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 2024 5254
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 0 717 2002
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 0 276 736
ROSARIO DE LERMA 0 1020 2484
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 272 1046
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 46 250
ANIMANA 0 68 222
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 10 33
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 1 2
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 0 140 490
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 424 1220
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 0 158 333
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 0 177 507
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 0 85 273
TOTALES 5 60110 154118

 

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Archivado en | Etiquetas: , , ,

Añadir un comentario.

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio de los “Términos y Condiciones de uso” será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

«

Radio Cafayate en tu celular





Cafayate, Salta. Argentina
Cubierto
20°C
Sensación térmica: 18°C
Humedad: 52%
 


Sociales

"Serenata 2016 - Primera noche"

Encuesta

¿Considera que existe corrupción en la Municipalidad de Cafayate?

Ver Resultados

Cargando ... Cargando ...
  • David ladrón de Guevara: Sonia magno es la expresión de la decadencia politica de ese pueblo y el que estubo antes ni...
  • Ella: Que mal que le hagan esto al pueblo antes si se dejaba tirar pirotecnia ahora parece un funeral
  • Raul: Después que este profesional tuvo muchas denuncias, tanto ATSA como ATE tienen razón en pedir que no sea...
  • Gustavo: Porqué el intendente no pide presupuesto a esta empresa para hacer perforaciones de agua potable para el...
  • Carlos lepez: Que payaso nelson lopez, podría hacer que.funcione la obra social y dejar de engañar a los afiliados

Este martes no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate

Por Pachi el abril 5, 2022

Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.

Category:

El Programa Territorial de Acceso a Derechos asesorará sobre trámites de dependencias nacionales

Por Pachi el abril 5, 2022

También se inaugurará una oficina de la Superintendencia de Seguros de Salud de la Nación.

Category:

Renunció el director de Obras Públicas de la Municipalidad Facundo Ibáñez

Renunció el director de Obras Públicas de la Municipalidad Facundo Ibáñez

Por Pachi el abril 5, 2022

El intendente, Fernando Almeda, aceptó la renuncia del funcionario tras el escándalo a causa de la pérdida de alrededor de 4.000 litros de gasoil del municipio.

Category:

Cronograma de la garrafa social de Abril 2022

Por Pachi el abril 5, 2022

Se recuerda que es una garrafa de 10 kg por persona y el valor es de $ 520 pesos.

Category:

Museo del Vino: Del 11 al 27 de abril realizará la semana del malbec de altura

Museo del Vino: Del 11 al 27 de abril realizará la semana del malbec de altura

Por Pachi el abril 5, 2022

La Secretaría de Cultura de la provincia de Salta se suma al Día Internacional del Malbec, iniciativa global creada por Wine of Argentina (WofA).

Category:

A casi un mes de comenzar las clases los alumnos de la Escuela Técnica continúan sin los bancos prometidos

Por Pachi el abril 5, 2022

A mediados de marzo la Secretaria de Gestión del Ministerio de Educación, Adriana Saravia, en comunicación con Radio Cafayate 95.1, había confirmado el envío de 50 juegos de bancos.

Category:

El Concejo Deliberante pidió la destitución de la Secretaria y del Director de Obras Públicas

El Concejo Deliberante pidió la destitución de la Secretaria y del Director de Obras Públicas

Por Pachi el abril 4, 2022

El pedido de separación del cargo sería hasta tanto finalice la investigación y surge a raíz del derrame de gasoil durante la madrugada del sábado.

Category:

La Secretaría de Obras Públicas derramó una importante cantidad de gasoil

La Secretaría de Obras Públicas derramó una importante cantidad de gasoil

Por Pachi el abril 3, 2022

Según testigos un funcionario habría dañado el tanque de combustible con una camioneta de la municipalidad.

Category:

Este sábado no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate.

Por Pachi el abril 3, 2022

Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.

Category:

Cronograma de actividades para Semana Santa 2022

Por Pachi el abril 3, 2022

La Parroquia de Cafayate dió a conocer las fechas y lugares donde se realizarán las ceremonias de este año.

Category:

2 de Abril: Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas

2 de Abril: Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas

Por Pachi el abril 2, 2022

En Cafayate se llevó a cabo el acto oficial a las 11:00 en el mástil de la plaza 20 de febrero con la presencia de excombatientes y autoridades municipales y provinciales.

Category:

Este viernes no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate

Por Pachi el abril 1, 2022

Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.

Category:

Natividad Ibáñez apareció este viernes en buenas condiciones de salud

Por Pachi el abril 1, 2022

Según informaron fuentes policiales Ibañez habría regresado por cuenta propia alrededor de las 6:00 de la mañana.

Category:

La Comisión de Padres del Valle Calchaquí invita a participar del Día de la Concientización del Autismo

La Comisión de Padres del Valle Calchaquí invita a participar del Día de la Concientización del Autismo

Por Pachi el abril 1, 2022

Este sábado se harán juegos y actividades informativas en el Parque de la Familia a las 17:30.

Category:

Los ordenanzas de escuelas piden a los negociadores de ATE que mantengan el pedido inicial

Los ordenanzas de escuelas piden a los negociadores de ATE que mantengan el pedido inicial

Por Pachi el abril 1, 2022

Tras la asamblea realizada este jueves, los trabajadores auxiliares de la educación piden que le dupliquen los valores de dos ítems del recibo de sueldo.

Category:

1 de abril: Día nacional del donante de médula ósea

1 de abril: Día nacional del donante de médula ósea

Por Pachi el abril 1, 2022

En nuestra provincia ya son casi 16.000 salteños registrados como potenciales donantes de médula ósea, aportando un 4.9 % al registro nacional.

Category:

Imputan provisionalmente por peculado al intendente de Animaná

Por Pachi el abril 1, 2022

Vecinos de la capital salteña identificaron camiones de la municipalidad animanista descargando materiales en una obra que sería propiedad del jefe comunal.

Category:

Este jueves no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate

Por Pachi el marzo 31, 2022

Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.

Category:

Se necesita dar con el paradero de Natividad Ibañez desaparecida el martes

Se necesita dar con el paradero de Natividad Ibañez desaparecida el martes

Por Pachi el marzo 31, 2022

La mujer de 55 años fue vista cerca de su casa en la zona de Chimpa en el kilómetro 10 de la ruta 68.

Category:

Auxiliares de la educación convocaron una asamblea para este jueves

Auxiliares de la educación convocaron una asamblea para este jueves

Por Pachi el marzo 31, 2022

Tras la falta de acuerdo en la negociación de este miércoles entre auxiliares de la educación y el gobierno se analizará que medidas van a tomar para los próximos días.

Category: