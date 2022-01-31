Entre el domingo y el lunes se registraron 6 casos nuevos de COVID-19 en Cafayate

Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.
Los 6 casos corresponden al domingo y ninguno fue registrado este lunes en Cafayate. Con esta cifra el total de casos desde el inicio de la pandemia es de 2863, de los cuales 755 corresponden a este año y 1526 a 2021.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 109 casos nuevos en la provincia, de los cuales 100 se diagnosticaron por laboratorio y 9 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 40 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 148.438 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 139.090, lo que representa el 94%.
Hay 130 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 64% no vacunados) y 67 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3089. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
|Fecha: 31-01-2022 ( 14.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2022
|Total de casos acumulados
|Anta
|2
|1958
|6529
|Cachi
|0
|499
|1340
|Cafayate
|0
|755
|2863
|Capital
|74
|28881
|75815
|Cerrillos
|6
|1919
|5203
|Chicoana
|0
|1053
|2881
|Gral. Güemes
|4
|1983
|4887
|Gral. San Martín
|8
|3661
|10518
|Guachipas
|1
|179
|469
|Iruya
|0
|173
|760
|La Caldera
|0
|881
|2259
|La Candelaria
|0
|377
|954
|La Poma
|0
|90
|197
|La Viña
|0
|483
|1514
|Los Andes
|0
|488
|1097
|Metán
|1
|1640
|5654
|Molinos
|0
|297
|957
|Orán
|0
|4788
|11394
|Rivadavia
|1
|831
|2421
|Rosario de la Frontera
|5
|998
|3430
|Rosario de Lerma
|3
|1859
|5089
|San Carlos
|0
|253
|1027
|Santa Victoria
|4
|384
|1180
|TOTAL
|109
|54430
|148438
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 31/01/2022
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2022
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|2
|1958
|6529
|AGUA CALIENTE
|0
|2
|6
|ALGARROBAL
|0
|0
|3
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|273
|951
|BALBUENA
|0
|0
|1
|CEIBALITO
|0
|9
|14
|CORONEL MOLLINEDO
|1
|36
|108
|CORONEL OLLEROS
|0
|31
|64
|EL ARENAL
|0
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|1
|259
|906
|GAONA
|0
|71
|273
|GENERAL PIZARRO
|0
|35
|98
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|0
|985
|2975
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|1
|LAS LAJITAS
|0
|206
|951
|LUIS BURELA
|0
|1
|5
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|28
|86
|PIQUETE CABADO
|0
|9
|25
|RIO DEL VALLE
|0
|8
|51
|TOLLOCHE
|0
|5
|8
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|499
|1340
|CACHI
|0
|418
|1159
|CACHI ADENTRO
|0
|7
|15
|COLTE
|0
|1
|5
|EL BARRIAL
|0
|0
|2
|LAS TRANCAS
|0
|0
|1
|PAYOGASTA
|0
|73
|157
|SAN JOSE DE ESCALCHI
|0
|0
|1
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|0
|755
|2863
|CAFAYATE
|0
|752
|2843
|DIVISADERO
|0
|1
|2
|LAS CONCHAS
|0
|1
|3
|TOLOMBOM
|0
|0
|13
|YACOCHUYA
|0
|1
|2
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|74
|28881
|75815
|ATOCHA
|0
|41
|137
|CASTELLANOS
|0
|0
|6
|LAS COSTAS
|0
|7
|13
|LA CIENAGA
|0
|5
|40
|SALTA
|72
|27636
|72330
|VILLA SAN LORENZO
|2
|1192
|3289
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|6
|1919
|5203
|CERRILLOS
|5
|1451
|3747
|LA ISLA
|0
|3
|20
|LA MERCED
|1
|403
|1250
|SAN AGUSTIN
|0
|62
|186
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|0
|1053
|2881
|AGUA NEGRA
|0
|0
|5
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|2
|6
|BELLA VISTA
|0
|4
|9
|CALVIMONTE
|0
|0
|1
|CHICOANA
|0
|397
|1065
|CHIVILME
|0
|19
|22
|EL CARRIL
|0
|629
|1739
|EL MOLLAR
|0
|0
|13
|EL TIPAL
|0
|1
|4
|ESCOIPE
|0
|0
|11
|LAS MORAS
|0
|1
|3
|PULARES
|0
|0
|2
|QUEBRADA DE ESCOIPE
|0
|0
|1
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|4
|1983
|4887
|CABEZA DE BUEY
|0
|1
|3
|BETANIA
|0
|7
|14
|CAMPO SANTO
|2
|252
|721
|COBOS
|0
|31
|64
|EL BORDO
|0
|163
|468
|EL PRADO
|0
|0
|2
|EL SAUCE
|0
|0
|2
|GENERAL GUEMES
|2
|1528
|3610
|PALOMITAS
|0
|1
|3
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|8
|3661
|10518
|ACAMBUCO
|0
|2
|7
|AGUARAY
|0
|632
|1868
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|44
|132
|CAMPICHUELO
|0
|1
|8
|CAMPO DURAN
|0
|1
|4
|CARBONCITO
|0
|0
|4
|CORONEL CORNEJO
|0
|8
|39
|DRAGONES
|1
|44
|184
|EMBARCACION
|1
|792
|1591
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|56
|174
|GENERAL MOSCONI
|2
|330
|901
|HICKMAN
|0
|12
|42
|MISION CHAQUEÑA
|0
|7
|16
|PADRE LOZANO
|0
|4
|15
|PIQUIRENDA
|0
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|0
|218
|1250
|RECAREDO
|0
|0
|5
|TARTAGAL
|4
|1510
|4275
|TONONO
|0
|0
|1
|YACUI
|0
|0
|1
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|1
|179
|469
|GUACHIPAS
|1
|179
|469
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|173
|760
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|0
|0
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|7
|CHIYAYOC
|0
|0
|1
|COLANZULI
|0
|8
|31
|CORTADERAS
|0
|2
|14
|IRUYA
|0
|128
|513
|ISLA DE CAÑAS
|0
|30
|128
|LA MESADA GRANDE
|0
|0
|2
|LAS CAPILLAS
|0
|0
|2
|SAN ISIDRO DE IRUYA
|0
|2
|15
|PUEBLO VIEJO
|0
|0
|4
|RODEO COLORADO
|0
|3
|36
|VIZCARRA
|0
|0
|7
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|0
|881
|2259
|ISLA DE BAQUEROS
|0
|0
|4
|CAMPO ALEGRE
|0
|1
|2
|LA CALDERA
|0
|312
|705
|LA CALDERILLA
|0
|11
|38
|VAQUEROS
|0
|557
|1510
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|377
|954
|CEIBAL
|0
|4
|34
|EL TALA
|0
|177
|465
|EL JARDIN
|0
|88
|234
|LA CANDELARIA
|0
|108
|221
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|90
|197
|CERRO NEGRO
|0
|0
|3
|COBRES
|0
|14
|37
|EL RODEO
|0
|4
|17
|LA POMA
|0
|72
|140
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|0
|483
|1514
|AMPASCACHI
|0
|1
|3
|CORONEL MOLDES
|0
|270
|997
|LA VIÑA
|0
|193
|452
|LAS ABRITAS
|0
|0
|1
|TALAPAMPA
|0
|19
|61
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|488
|1097
|OLACAPATO
|0
|12
|28
|SALAR DE POCITOS
|0
|3
|3
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|367
|821
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|39
|67
|TOLAR GRANDE
|0
|67
|178
|DEPARTAMENTO METÁN
|1
|1640
|5654
|AGUA BLANCA
|0
|1
|9
|EL GALPON
|0
|157
|757
|EL TUNAL
|0
|16
|56
|EL VALLECITO
|0
|1
|1
|LAGUNITA
|0
|0
|5
|LUMBRERAS
|0
|22
|72
|METAN VIEJO
|0
|14
|60
|RIO PIEDRAS
|0
|31
|142
|SAN JOSE DE METAN
|1
|1398
|4545
|SAN JOSE DE ORQUERA
|0
|0
|7
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|297
|957
|AGUADITA
|0
|1
|3
|ALUMBRE
|0
|10
|32
|AMAICHA
|0
|0
|3
|CUCHIYACO
|0
|14
|45
|COLOME
|0
|1
|8
|CAMPUEL
|0
|1
|2
|EL CHURCAL
|0
|0
|8
|LA PUERTA
|0
|19
|97
|LURACATAO
|0
|13
|43
|MOLINOS
|0
|94
|395
|SECLANTAS
|0
|139
|300
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|5
|12
|TACUIL
|0
|0
|9
|DEPARTAMENTO ORÁN
|0
|4788
|11394
|ABRA GRANDE
|0
|0
|2
|AGUAS BLANCAS
|0
|66
|163
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|283
|896
|EL TABACAL
|0
|36
|68
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|441
|1113
|LOS NARANJOS
|0
|0
|2
|PICHANAL
|0
|482
|973
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|0
|3362
|7900
|URUNDEL
|0
|118
|277
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|1
|831
|2421
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|10
|52
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|2
|27
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|126
|564
|EL DESTIERRO
|0
|0
|2
|EL OCULTAR
|0
|0
|1
|EL SALADO
|0
|0
|1
|LA PUNTANA
|0
|7
|9
|LA UNION
|0
|151
|403
|LOS BLANCOS
|0
|24
|89
|MISION LA PAZ
|0
|2
|5
|PLUMA DE PATO
|0
|14
|34
|RIVADAVIA
|0
|148
|524
|SAN PATRICIO
|0
|0
|5
|SANTA MARIA
|0
|6
|20
|SANTA ROSA
|0
|80
|87
|SANTA VICTORIA ESTE
|1
|261
|598
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|5
|998
|3430
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|0
|ANTILLA
|0
|18
|54
|ARAGON
|0
|0
|1
|ARENAL VIEJO
|0
|0
|1
|BALBOA
|0
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|11
|30
|EL BORDO
|0
|0
|2
|EL POTRERO
|2
|10
|58
|HORCONES
|0
|0
|20
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|3
|959
|3245
|SAN FELIPE
|0
|0
|4
|SAN LORENZO
|0
|0
|13
|SANTA MARIA
|0
|0
|1
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|3
|1859
|5089
|AGUA CHICA
|0
|5
|10
|CAMPO QUIJANO
|3
|656
|1941
|EL ENCON
|0
|2
|13
|EL ROSAL
|0
|0
|1
|INGENIERO MAURY
|0
|1
|2
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|3
|6
|LA SILLETA
|0
|228
|688
|ROSARIO DE LERMA
|0
|964
|2428
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|253
|1027
|AMBLAYO
|0
|1
|27
|ANGASTACO
|0
|40
|244
|ANIMANA
|0
|66
|220
|CORRALITO
|0
|2
|9
|EL BARRIAL
|0
|8
|31
|ISONZA
|0
|0
|3
|PUCARA
|0
|0
|1
|RUMIARCO
|0
|0
|1
|SAN ANTONIO
|0
|4
|6
|SAN CARLOS
|0
|132
|482
|SANTA ROSA
|0
|0
|3
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|4
|384
|1180
|ACOYTE
|0
|2
|8
|ANTIGAL
|0
|0
|1
|CAMPO LA CRUZ
|0
|0
|1
|EL PUESTO
|0
|0
|11
|HORNILLOS
|0
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|1
|40
|LOS TOLDOS
|2
|152
|327
|MECOYITA
|0
|1
|8
|NAZARENO
|2
|154
|484
|POSCAYA
|0
|0
|6
|PUCARA
|0
|0
|10
|RODEO PAMPA
|0
|0
|4
|SAN FELIPE
|0
|0
|11
|SANTA CRUZ
|0
|0
|6
|SANTA VICTORIA
|0
|74
|262
|TOTALES
|109
|54430
|148438
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación