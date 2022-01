Salón de ATSA: Por tercera vez suspenden la audiencia judicial

Fiestas nocturnas en ATSA

Este jueves a las 10:00 debían presentarse los representantes de ATSA a una audiencia citada por la jueza de garantías en relación a las fiestas nocturnas.

La audiencia pedida por la Jueza de Garantías, María Virginia Toranzos, para dirimir el conflicto entre vecinos del barrio Cafayate Residencial, ATSA y la Municipalidad de Cafayate, tuvo que ser suspendida una vez más.

En esta oportunidad se presentaron a la audiencia el Intendente Fernando Almeda, la encargada de asuntos legales, Emilia Camacho y la Directora de Bromatología y Comercio, Siwar Haro Millán y vecinos donde funciona el salón en cuestión.

Por tercera vez los representantes de ATSA no se presentaron para diferencia de las anteriores, esta vez presentaron un escrito aduciendo que no habían sido notificados con suficiente antelación emulando la estrategia que anteriormente había utilizado la municipalidad para no presentarse en las dos audiencias anteriores.

Por esta razón, audiencia fue fijada nuevamente y como última instancia para el próximo jueves siendo notificados los funcionarios municipales en el mismo acto. También se envió la notificación este viernes por la mañana a los representantes de ATSA.

El abogado defensor de los vecinos de Cafayate Residencial, explicó a Radio Cafayate 95.1, que la audiencia del jueves es ineludible ya que es la última instancia y momento en que la jueza se expedirá sobre la denuncia realizada por al menos 12 familias.

Demanda

Según relataron los denunciantes, los pedidos que se realizaron durante el año pasado a las autoridades municipales, nunca fueron escuchados, por lo que debieron recurrir a una demanda judicial a la que la Jueza de Garantías, doctora María Virginia Toranzos, convirtió en un juicio sumarísimo (o verbal) y responsabilizó también a ATSA, quienes habían sido notificados en dos oportunidades para audiencias de conciliación pero nunca se presentaron.

La primera había sido planteada para el 16 de diciembre y la segunda para el 30 de diciembre.