Se detectaron 8 casos delta en Cafayate según los resultados del Instituto Malbrán hasta el momento

Nueva Cepa en Cafayate

Los últimos dos casos fueron informados en septiembre por el laboratorio de Buenos Aires y los pacientes ya se encuentran recuperados y se desconoce aún el origen del contagio.

La gerente interina del Hospital Nuestra señora del Rosario, doctora Roxana García Larsen, en comunicación con Radio Cafayate 95.1 este miércoles, informó que hasta el momento Cafayate registró 8 casos confirmados de la variante Delta de COVID-19.

Los últimos dos casos corresponden a las muestras estudiadas en el Instituto Malbrán y que fueron informadas en Septiembre, una de las cuales corresponde a la mujer de 45 años fallecida. En agosto también se recibieron 3 muestras con la cepa Delta y a principios de este año se habían registrado dos más.

Según comentó la doctora Larsen todos los casos ya están recuperados y se pudieron aislar a todos los contactos estrechos de las personas contagiadas y aseguró que hasta el momento la investigación epidemiológica no pudo determinar el origen del contagio pero se siguen realizando estudios al respecto.

Larsen explicó también que la diferencia más importante de la variante Delta es el nivel de contagio más elevado a las otras anteriores ya que esta nueva cepa tiene un porcentaje de contagio del 50 por ciento: «Por ejemplo, si una persona contagiada con una cepa de las anteriores estaba en contacto con otras 10 era muy probable que contagiar a por lo menos 3, con esta variante podría contagiar a 5 o más personas.» Explico la doctora Larsen.

Descenso en la cantidad de hisopados

Según los datos aportados por el Hospital Nuestra Señora del Rosario, la cantidad de hisopados diarios asciende a 15, menos del 50 por ciento de lo que se venía hisopando en el primer semestre del 2021.

Según Larsen esto tiene que ver con el alto porcentaje de vacunación en Cafayate y que la época de frío, que aumenta la cantidad de sintomatología, ya pasó y estamos entrando una etapa más cálida.

No se reportan casos activos ni nuevos contagios

Según los reportes del COE Provincial y del Hospital Nuestra Señora del Rosario, no se reportan nuevos contagios. En el caso del informe del gobierno hace una semana que no se registran contagios en Cafayate y el reporte del nosocomio de Cafayate no informa casos activos confirmados.

Al momento solo hay 19 personas aisladas preventivamente hasta tener el resultado de los hisopados realizados.

Concientización

Larsen explicó que aunque la curva de casos haya bajado, la pandemia aún no terminó y llamó a la comunidad a continuar con los cuidados y los protocolos de seguridad. Pidió que se continúe con el uso del barbijo, el distanciamiento, el mantener ventilados los espacios en los que haya mas de diez personas e hizo hincapié en el lavado de manos constante.

También informó que ya están vacunando a niños de 3 a 11 años y a partir de la semana que viene se podría comenzar la vacunación para adolescentes entre 12 y 17 sin factores de riesgo.