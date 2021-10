El Hospital de Cafayate recibió una nueva ambulancia de alta complejidad.

Unidad para patologías graves

En un acto frente al nosocomio con la presencia del Ministro de Salud Juan José Esteban, el doctor Carlos Vargas, el Intendente Fernando Almeda y autoridades provinciales, presentaron la nueva unidad equipada para patologías complejas.

Este miércoles alrededor de las 16:00 se realizó la presentación de la nueva unidad de alta complejidad del Hospital Nuestra Señora del Rosario, equipada para pacientes que deban ser trasladados en código rojo a otros centros con una mejor asistencia.

El Gerente Carlos Vargas explicó:» Esta unidad está equipada para realizar traslados de pacientes con patologías en coma, con graves traumatismos de cráneo grave, pacientes que necesiten un marcapasos transitorio pudiendo conectar el marcapasos en nuestro shock room y realizar el traslado»

Consultado si la utilización de la ambulancia en una primera etapa va ser exclusivo para pacientes del hospital modular o no, Vargas dijo: » Eso lo vamos a definir más adelante, porque entendemos que el hospital modular va a empezar a tratar otras patologías cuando este controlada la pandemia y será destinada a la especialidad de gineco-obstetricia, como un ala pediátrica y si no mientras tantos la usaremos para el traslado de pacientes en código rojo.»

El Ministro de Salud, Juan José Esteban, dijo:» Siempre he sido muy crítico con respecto a la desinversión que vi a lo largo de 40 años de gestión de salud y ahora en un años de gestión he visto lo que no he visto en 40 años. Creo que vamos por el buen camino.»