Este jueves no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 78 casos nuevos en la provincia, de los cuales 58 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 20 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 250 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 84.720 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 80.255, lo que representa el 95%.
Hay 90 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 46 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2577.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
|Fecha: 23/09/2021 ( 14.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2021
|Total de casos acumulados
|Anta
|8
|3728
|4420
|Cachi
|1
|649
|737
|Cafayate
|0
|1474
|2056
|Capital
|34
|31618
|42162
|Cerrillos
|1
|2023
|2999
|Chicoana
|3
|1337
|1657
|Gral. Güemes
|4
|1552
|2738
|Gral. San Martín
|10
|3388
|5507
|Guachipas
|4
|200
|240
|Iruya
|0
|459
|579
|La Caldera
|0
|974
|1217
|La Candelaria
|1
|502
|536
|La Poma
|0
|68
|103
|La Viña
|0
|698
|920
|Los Andes
|1
|357
|587
|Metán
|0
|3246
|3782
|Molinos
|0
|565
|632
|Orán
|7
|3025
|5574
|Rivadavia
|4
|1237
|1475
|Rosario de la Frontera
|0
|2154
|2374
|Rosario de Lerma
|0
|2021
|2905
|San Carlos
|0
|598
|758
|Santa Victoria
|0
|714
|762
|TOTAL
|78
|62587
|84720
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 23/09/2021
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2021
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|8
|3728
|4420
|AGUA CALIENTE
|0
|3
|4
|ALGARROBAL
|0
|3
|3
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|538
|659
|BALBUENA
|0
|1
|1
|CEIBALITO
|0
|5
|5
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|59
|66
|CORONEL OLLEROS
|0
|30
|33
|EL ARENAL
|0
|3
|3
|EL QUEBRACHAL
|5
|581
|623
|GAONA
|0
|193
|201
|GENERAL PIZARRO
|0
|54
|62
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|1
|1597
|1950
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|1
|LAS LAJITAS
|1
|556
|689
|LUIS BURELA
|0
|4
|4
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|1
|53
|57
|PIQUETE CABADO
|0
|14
|15
|RIO DEL VALLE
|0
|31
|41
|TOLLOCHE
|0
|3
|3
|DEPARTAMENTO CACHI
|1
|649
|737
|CACHI
|1
|582
|647
|CACHI ADENTRO
|0
|8
|8
|COLTE
|0
|4
|4
|EL BARRIAL
|0
|1
|2
|LAS TRANCAS
|0
|1
|1
|PAYOGASTA
|0
|52
|74
|SAN JOSE DE ESCALCHI
|0
|1
|1
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|0
|1474
|2056
|CAFAYATE
|0
|1460
|2039
|DIVISADERO
|0
|0
|1
|LAS CONCHAS
|0
|2
|2
|TOLOMBOM
|0
|12
|13
|YACOCHUYA
|0
|0
|1
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|34
|31618
|42162
|ATOCHA
|0
|69
|87
|CASTELLANOS
|0
|4
|6
|LAS COSTAS
|0
|6
|6
|LA CIENAGA
|0
|31
|32
|SALTA
|34
|30135
|40236
|VILLA SAN LORENZO
|0
|1373
|1795
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|1
|2023
|2999
|CERRILLOS
|0
|1420
|2075
|LA ISLA
|0
|13
|16
|LA MERCED
|1
|504
|791
|SAN AGUSTIN
|0
|86
|117
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|3
|1337
|1657
|AGUA NEGRA
|0
|5
|5
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|3
|3
|BELLA VISTA
|0
|5
|5
|CALVIMONTE
|0
|1
|1
|CHICOANA
|2
|470
|604
|CHIVILME
|0
|1
|1
|EL CARRIL
|1
|826
|1009
|EL MOLLAR
|0
|9
|12
|EL TIPAL
|0
|1
|1
|ESCOIPE
|0
|11
|11
|LAS MORAS
|0
|2
|2
|PULARES
|0
|2
|2
|QUEBRADA DE ESCOIPE
|0
|1
|1
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|4
|1552
|2738
|CABEZA DE BUEY
|0
|2
|2
|BETANIA
|0
|3
|6
|CAMPO SANTO
|1
|258
|451
|COBOS
|0
|24
|32
|EL BORDO
|0
|149
|290
|EL PRADO
|0
|1
|2
|EL SAUCE
|0
|1
|2
|GENERAL GUEMES
|3
|1112
|1951
|PALOMITAS
|0
|2
|2
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|10
|3388
|5507
|ACAMBUCO
|0
|2
|5
|AGUARAY
|5
|699
|1011
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|62
|77
|CAMPICHUELO
|0
|2
|4
|CAMPO DURAN
|0
|1
|3
|CARBONCITO
|0
|1
|4
|CORONEL CORNEJO
|0
|26
|27
|DRAGONES
|0
|125
|132
|EMBARCACION
|1
|487
|686
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|97
|113
|GENERAL MOSCONI
|0
|229
|400
|HICKMAN
|0
|20
|26
|MISION CHAQUEÑA
|0
|7
|7
|PADRE LOZANO
|0
|8
|10
|PIQUIRENDA
|0
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|1
|369
|747
|RECAREDO
|0
|5
|5
|TARTAGAL
|3
|1247
|2248
|TONONO
|0
|1
|1
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|4
|200
|240
|GUACHIPAS
|4
|200
|240
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|459
|579
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|0
|0
|ABRA DEL SAUCE
|0
|7
|7
|CHIYAYOC
|0
|1
|1
|COLANZULI
|0
|23
|23
|CORTADERAS
|0
|12
|12
|IRUYA
|0
|310
|378
|ISLA DE CAÑAS
|0
|46
|97
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|2
|LAS CAPILLAS
|0
|2
|2
|SAN ISIDRO DE IRUYA
|0
|13
|13
|PUEBLO VIEJO
|0
|4
|4
|RODEO COLORADO
|0
|33
|33
|VIZCARRA
|0
|7
|7
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|0
|974
|1217
|ISLA DE BAQUEROS
|0
|4
|4
|CAMPO ALEGRE
|0
|1
|1
|LA CALDERA
|0
|310
|370
|LA CALDERILLA
|0
|23
|24
|VAQUEROS
|0
|636
|818
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|1
|502
|536
|CEIBAL
|0
|30
|30
|EL TALA
|1
|241
|268
|EL JARDIN
|0
|131
|131
|LA CANDELARIA
|0
|100
|107
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|68
|103
|CERRO NEGRO
|0
|3
|3
|COBRES
|0
|21
|21
|EL RODEO
|0
|12
|13
|LA POMA
|0
|32
|66
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|0
|698
|920
|AMPASCACHI
|0
|2
|2
|CORONEL MOLDES
|0
|476
|645
|LA VIÑA
|0
|192
|233
|LAS ABRITAS
|0
|1
|1
|TALAPAMPA
|0
|27
|39
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|1
|357
|587
|OLACAPATO
|0
|13
|16
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|1
|248
|445
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|18
|27
|TOLAR GRANDE
|0
|78
|99
|DEPARTAMENTO METÁN
|0
|3246
|3782
|AGUA BLANCA
|0
|3
|8
|EL GALPON
|0
|522
|582
|EL TUNAL
|0
|35
|40
|EL VALLECITO
|0
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|5
|5
|LUMBRERAS
|0
|38
|41
|METAN VIEJO
|0
|31
|43
|RIO PIEDRAS
|0
|85
|106
|SAN JOSE DE METAN
|0
|2521
|2951
|SAN JOSE DE ORQUERA
|0
|6
|6
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|565
|632
|AGUADITA
|0
|2
|2
|ALUMBRE
|0
|20
|22
|AMAICHA
|0
|3
|3
|CUCHIYACO
|0
|30
|30
|COLOME
|0
|7
|7
|CAMPUEL
|0
|1
|1
|EL CHURCAL
|0
|8
|8
|LA PUERTA
|0
|67
|76
|LURACATAO
|0
|26
|30
|MOLINOS
|0
|261
|290
|SECLANTAS
|0
|125
|147
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|6
|7
|TACUIL
|0
|9
|9
|DEPARTAMENTO ORÁN
|7
|3025
|5574
|ABRA GRANDE
|0
|2
|2
|AGUAS BLANCAS
|0
|46
|85
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|259
|561
|EL TABACAL
|0
|15
|27
|HIPOLITO YRIGOYEN
|2
|430
|549
|LOS NARANJOS
|0
|2
|2
|PICHANAL
|0
|341
|458
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|5
|1822
|3739
|URUNDEL
|0
|108
|151
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|4
|1237
|1475
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|39
|41
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|24
|24
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|322
|429
|EL DESTIERRO
|0
|2
|2
|EL OCULTAR
|0
|1
|1
|EL SALADO
|0
|1
|1
|LA PUNTANA
|0
|1
|1
|LA UNION
|0
|221
|250
|LOS BLANCOS
|0
|57
|61
|MISION LA PAZ
|0
|2
|3
|PLUMA DE PATO
|0
|15
|19
|RIVADAVIA
|4
|330
|357
|SAN PATRICIO
|0
|2
|4
|SANTA MARIA
|0
|9
|11
|SANTA ROSA
|0
|6
|6
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|205
|265
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|2154
|2374
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|0
|ANTILLA
|0
|32
|33
|ARAGON
|0
|1
|1
|ARENAL VIEJO
|0
|1
|1
|BALBOA
|0
|1
|1
|COPO QUILE
|0
|16
|18
|EL BORDO
|0
|0
|1
|EL POTRERO
|0
|45
|45
|HORCONES
|0
|20
|20
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|2020
|2236
|SAN FELIPE
|0
|4
|4
|SAN LORENZO
|0
|13
|13
|SANTA MARIA
|0
|1
|1
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|0
|2021
|2905
|AGUA CHICA
|0
|4
|5
|CAMPO QUIJANO
|0
|774
|1174
|EL ENCON
|0
|10
|11
|EL ROSAL
|0
|1
|1
|INGENIERO MAURY
|0
|1
|1
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|3
|3
|LA SILLETA
|0
|316
|418
|ROSARIO DE LERMA
|0
|912
|1292
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|598
|758
|AMBLAYO
|0
|26
|26
|ANGASTACO
|0
|126
|199
|ANIMANA
|0
|109
|152
|CORRALITO
|0
|7
|7
|EL BARRIAL
|0
|23
|23
|ISONZA
|0
|3
|3
|PUCARA
|0
|1
|1
|RUMIARCO
|0
|1
|1
|SAN ANTONIO
|0
|1
|2
|SAN CARLOS
|0
|300
|341
|SANTA ROSA
|0
|1
|3
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|714
|762
|ACOYTE
|0
|2
|6
|ANTIGAL
|0
|0
|1
|CAMPO LA CRUZ
|0
|1
|1
|EL PUESTO
|0
|10
|11
|HORNILLOS
|0
|1
|1
|LA HUERTA
|0
|36
|39
|LOS TOLDOS
|0
|127
|147
|MECOYITA
|0
|7
|7
|NAZARENO
|0
|316
|327
|POSCAYA
|0
|5
|6
|PUCARA
|0
|10
|10
|RODEO PAMPA
|0
|4
|4
|SAN FELIPE
|0
|11
|11
|SANTA CRUZ
|0
|6
|6
|SANTA VICTORIA
|0
|178
|185
|TOTALES
|78
|62587
|84720
—
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación