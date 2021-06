La Liga Calchaquí de Fútbol suspendió este martes todas las actividades hasta el lunes 7 de junio

En la reunión participaron 9 dirigentes de equipos de Cafayate, Animaná y San Carlos para evaluar la situación sanitaria de cada club y de las distintas localidades.

Luego de la exposición de todos los directivos, se debatió si los clubes estaban en condiciones de garantizar la seguridad sanitaria para evitar contagios entre los planteles, teniendo en cuenta que 3 de las 4 localidades participantes de la liga están dentro de las consideradas de riesgo alto.

Por un lado, 3 dirigentes estaban de acuerdo con terminar los partidos que estaban pendientes esta semana, ya que el COE Municipal habilitó la opción de presentar una solicitud en la que cada institución debe hacerse responsable de los protocolos. Por otro lado, los 6 dirigentes restantes y el presidente de la Liga Calchaquí de Fútbol, Enzo Terraza, estuvieron de acuerdo con parar todas las actividades hasta el lunes 7 de junio y reunirse el martes 8 para evaluar el contexto nuevamente.

Terraza comentó a RadioCafayate.com que la decisión se tomó por dos razones fundamentales: una es para evitar contagios entre los planteles, ya que podrían saturar fácilmente la disponibilidad hospitalaria en caso de un contagio masivo y la otra por solidaridad con los equipos de aquellas localidades que están con alto riesgo sanitario y ya suspendieron sus actividades.

El presidente de la liga dijo: “Las ganas que tenemos todos de jugar son más que claras, pero no podemos no tener en cuenta lo que está pasando y me parece que parar es la forma que podemos ayudar para que no sobresaturemos el sistema de salud.”

¿Qué se suspende?

Los clubes acordaron suspender tanto partidos oficiales, entrenamientos y partidos amistosos. Cabe aclarar que, de querer realizar encuentros amistosos entre clubes cafayateños no habría problema ya que están autorizados mediante solicitud de permiso al COE, pero se decidió que tampoco se realizarán estas prácticas a modo de prevención y cuidado.

Situación sanitaria de los clubes

En la reunión surgió la preocupación de algunos dirigentes que aseguran que no están en condiciones económicas de garantizar los protocolos necesarios para hacer seguras las prácticas y los partidos.