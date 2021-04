Los recolectores de residuos van al paro por 72 horas

Empleados municipales

Los trabajadores municipales marcharán en repudio a los malos tratos y hostigamiento recibidos por el comisario Manuel Ortega y cortarán el servicio de recolección hasta el viernes.

“Queremos que Ortega sea removido del cargo porque no sabe tratar a los trabajadores.” Aseguró el delegado de ATE, Cristian Haviar y agregó que esto viene de hace mucho tiempo.

El lunes 12, Haviar junto con empleados municipales se reunieron con el intendente, Fernando Almeda, para expresarle su queja y confirmar que los empleados no pueden trabajar en las condiciones que propone Ortega.

Almeda se comprometió a revisar la situación con el comisario a fin de llegar a un entendimiento.

Esta medida afecta a la recolección de residuos hasta el día viernes a menos que tengan una respuesta concreta de las autoridades competentes.

La semana pasada el comisario fue denunciado penalmente por el trabajador Sebastián Sarapura que afirma que lo había encontrado revisando sus pertenencias sin su consentimiento y que le faltaba dinero.

Haviar confirma que estas situaciones vienen desde mucho tiempo y que la primer denuncia contra Ortega fue 28 de julio de 2020 y que hasta el momento no se hizo nada. También aseguran que no quieren que lo despidan sino que lo reubiquen ya que no lo reconocen como apto para esa tarea por la violencia con que trata a los trabajadores.

Los empleados municipales se congregaran en la plaza Güemes mañana a las 8:30 donde se reunirán con la marcha de los ordenanzas para manifestarse en conjunto.