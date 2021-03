Coronavirus en Cafayate: este sábado confirmaron 19 nuevos casos y dos muertes

Preocupante

Así lo reportaron las autoridades sanitarias de la provincia en el informe diario. Los fallecimientos fueron adelantados por nuestro medio y ya sumán 23 en total.

Un importante salto de contagios se produjo este sábado con la confirmación de 19 casos positivos en un solo día, lo que elevó el total de contagios desde el inicio de la pandemia a 768, de los cuales 186 corresponden a este año.

El importante aumento de casos obligó a las autoridades del hospital de Cafayate a emitir un parte de prensa este sábado, lo que no había sucedido nunca, ya que el nosocomio local no informa durante los fines de semana y en esta oportunidad no lo hacía desde el día 10, fecha en que había emitido el último reporte, lo que hizo que tuvieran que informar de 31 casos de golpe debido al atraso de la información

A pesar de esa acumulación de casos por el atraso informativo, el informe de las autoridades sanitarias de Cafayate reporta siete casos menos que la provincia que establece el total de casos en 761 en tato que las autoridades sanitarias provinciales suman 768, sin que se conozcan los motivos de esa diferencia

Dos fallecimientos

Luego de que radiocafayate.com informara de que dos pacientes habían fallecido en el hospital a causa del coronavirus, desde el hospital lo confirmaron oficialmente. Aunque no dieron mayores detalles, nuestro medio pudo saber que se trata de una mujer que murió el jueves por la noche y un hombre que falleció el viernes, ambos mayores. Tampoco el nosocomio local confirmó la versión de que en ambos casos se trataba de personas que habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID.

Fecha: 13/03/2021 ( 14.00 hs) Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta Departamento Casos notificados Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados Anta 2 254 946 Cachi 1 48 136 Cafayate 19 186 768 Capital 73 2463 13004 Cerrillos 8 191 1167 Chicoana 2 101 421 Gral. Güemes 0 64 1250 Gral. San Martín 11 228 2347 Guachipas 0 2 42 Iruya 0 5 125 La Caldera 3 71 314 La Candelaria 0 40 74 La Poma 0 3 38 La Viña 0 26 249 Los Andes 3 25 255 Metán 11 509 1045 Molinos 0 31 98 Orán 1 171 2720 Rivadavia 1 39 277 Rosario de la Frontera 8 271 491 Rosario de Lerma 7 187 1073 San Carlos 4 55 215 Santa Victoria 3 95 143 TOTAL 157 5065 27198