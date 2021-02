Graves denuncias por violencia contra un médico del Hospital de Cafayate

Grave

Fue acusado ante las autoridades del Ministerio de Salud Pública por ejercer “de manera consciente y continuada violencia de género, laboral y psicológica” contra el resto de profesionales y compañeros de distintos servicios, especialmente mujeres.

El Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate está convulsionado a partir de las denuncias contra las conductas de un médico clínico de la institución.

Se trata del Doctor Aníbal Baeza, oriundo de Capital Federal, quien esta semana fue denunciado por cincuenta compañeros de trabajo, entre jefes de servicios, supervisores, médicos, enfermeros y administrativos; más 9 pacientes y 2 sacerdotes que frecuentan la institución.

La denuncia ingresó al Grand Bourg el miércoles 17 de febrero dirigida a la directora de la Zona Oeste de Salud Pública de la Provincia, Dra. Sandra Hermosilla, y se tramita bajo Expediente N° 37604/21.

“El accionar de éste médico es siempre el mismo, vulnerar y aprovecharse de su condición para maltratar al personal femenino del hospital, desde colegas, enfermeras, personal administrativo. (…) Siempre sus víctimas son mujeres a las cuales, sin importarle nada, las maltrata por su accionar en sus tareas diarias, gritándoles hasta incluso haciendo falsas acusaciones, lo que genera un gran daño psicológico”, para el personal, señala la denuncia.

Entre los firmantes se encuentran 6 jefes de Servicios (Pediatría, Estadísticas, Nutrición, Enfermería, Mantenimiento y Servicios Generales, y Personal) 2 supervisoras y un gerente de área, lo que deja muy mal parado al Gerente General del nosocomio, el Dr. Carlos Vargas, que con su omisión e inacción habría permitido que el denunciado Baeza se extralimitara tantas veces que el agua rebasó el vaso y la paciencia del resto del personal.

El gerente Vargas quedó complicado por la denuncia de 50 profesionales.

De hecho, en el expediente que ya se tramita en el Ministerio de Salud Pública, los firmantes afirman que “todo el accionar del Dr. Baeza es de conocimiento del gerente general (Dr. Carlos Vargas) puesto que “varios de éstos actos fueron en presencia y conocimiento del gerente, quien jamás le pidió que cese en su accionar ni le hizo un llamado de atención por su conducta, razón por la cual nos sentimos expuestas”, expresan las profesionales y trabajadoras del Hospital.

Denuncias cajoneadas

En agosto del 2020, tres enfermeras del Hospital de Cafayate denunciaron por escrito ante sus superiores que el Dr. Aníbal Baeza les “faltó el respeto, con palabras irreproducibles y delante de colegas y pacientes” porque “no le pareció bien” su modalidad de trabajo y por “causas que no competen“ al personal de enfermería. “Sus constantes agresiones verbales me humillan como empleada y mujer, incurriendo en violencia de género y creando un clima hostil de trabajo donde se hace casi imposible trabajar”, reclamó una de las enfermeras. Las denuncias fueron rubricadas por un supervisor y la jefa de Enfermería, y llegó a manos del gerente Carlos Vargas, pero no prosperaron.

Perfil violento

Aníbal Martín Baeza (40 años) aterrizó en Cafayate en el año 2016 con su título de médico y de la mano de su pareja de entonces, que trabajaba como médica pediatra en Nuestra Señora del Rosario. Ello le facilitó los trámites para ingresar al hospital. Compartieron el ámbito laboral un par de años, tuvieron una hija pero la pediatra renunció al hospital y se separó de Baeza denunciándolo en septiembre de 2019 por “violencia familiar” ante el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Cafayate, bajo Expediente 5990/19. A raíz de ello, Baeza puede reunirse con la hija de ambos pero no puede ver ni acercarse a su ex mujer, por una medida de “distanciamiento perimetral” que la impuso la Justicia, donde también se acumulan las denuncias por maltrato a sus pacientes.

Fuente: El Expreso de Salta